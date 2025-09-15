Nelle prossime puntate della soap turca La notte nel cuore in onda su Canale 5 la domenica sera, si assisterà al tradimento di Hikmet Sansalan (Esra Dermancıoğlu) nei confronti della sua famiglia. La donna incontrerà Tahsin (İlker Aksum) il nemico della sua famiglia, e gli dirà di volerlo aiutare a sconfiggere suo fratello Samet (Burak Sergen).

Samet chiede alla moglie Sumru di tornare insieme all'udienza per il divorzio

Proprio quando Sumru (Ece Uslu) e Samet si troveranno al tribunale per la causa di divorzio, ci sarà un colpo di scena. Dalle anticipazioni turche, si evince che durante l'udienza di separazione, Samet sorprenderà la moglie Sumru dicendole di amarla e di voler tornare con lei per il bene dei loro figli.

Dopo il netto rifiuto della donna, Samet farà i conti con Tahsin, il quale lo affronterà e gli ordinerà di lasciare in pace Sumru.

Hikmet incontra Tahsin in segreto

Dopo essere rimasta stupita dall'atteggiamento protettivo del ricco imprenditore Tahsin nei confronti di Sumru e dei figli della cognata, Hikmet lo incontrerà in segreto e gli proporrà un'alleanza contro suo fratello Samet.

Per convincere Tahsin a vendicarsi di suo fratello con la sua collaborazione, Hikmet gli dirà di aver assistito al maltrattamento di sua madre in passato, visto che lei era soltanto una bambina. Inoltre, Hikmet rivelerà a Tahsin che suo padre Muzaffer Sansalan ha umiliato anche lei, dopo essersi sposato con Hasan.

Per concludere, la donna farà anche presente a Tahsin che in passato suo fratello Samet le voltò le spalle, impossessandosi di ogni ricchezza e cacciandola via di casa.

Samet ha scoperto che Hikmet ha ottenuto metà della villa da Sumru

Nelle puntate precedenti durante una conferenza stampa, Sumru ha mostrato ai giornalisti il ​​risultato del test del Dna della figlia Harika (Derin İnce) , per dimostrare che Samet è il suo vero padre. La ragazza si è scagliata contro sua zia Hikmet per aver calunniato sua madre, ma quando le ha ordinato di andarsene via dalla villa Sansalan, sua nonna Niyahet (Işıl Yücesoy) ha spiazzato tutti. In particolare, grazie a sua suocera, Samet è venuto finalmente a conoscenza che sua sorella Hikmet ha ottenuto metà della sua casa da sua moglie Sumru, quando ha minacciato di svelare a tutti di aver scoperto che era la madre dei gemelli Nuh (Aras Aydin) e Melek (Hafsanur Sancaktutan).

Nel contempo, Samet, Esat (Genco Özak) e Cihan (Burak Tozkoparan) hanno fatto ancora una volta i conti con il loro socio Tahsin, il quale ha convinto l'amica Irade Salimova a non acquistare il loro albergo, proprio quando era in procinto di firmare il contratto. Infine, Cihan non è riuscito a farsi perdonare da Melek.