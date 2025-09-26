Nei futuri episodi della soap turca La notte nel cuore (Siyah Kalp), Nuh (Aras Aydin) sarà convinto che la sua promessa sposa Sevilay (Leyla Tanlar) sia andata a letto con Cihan (Burak Tozkoparan).

Cihan divorzia per farsi perdonare da Melek, Nuh fa una proposta di matrimonio a Sevilay

Proprio quando tutto sembrerà andare nel migliore dei modi tra Nuh e Sevilay, accadrà un fatto che li farà entrare in crisi.

Sevilay otterrà finalmente il divorzio da Cihan, il quale spererà di riuscire a farsi perdonare da Melek. A quel punto, Nuh sorprenderà Sevilay, chiedendole di diventare sua moglie: si inginocchierà e le regalerà un anello di fidanzamento.

La donna accetterà e i due trascorreranno insieme una notte di passione. Successivamente Nuh all'improvviso cambierà atteggiamento nei confronti della sua promessa sposa e inizierà a mostrarsi distaccato.

Quando Sevilay gli chiederà delle spiegazioni, Nuh le confesserà di aver scoperto che l’ha tradito con Cihan. Delusa e in preda alla furia, la ragazza respingerà questa pesante accusa e schiaffeggerà Nuh. Nonostante ciò, l'uomo continuerà a essere convinto che Sevilay e Cihan siano stati in intimità. Stanca di non essere creduta, quindi, la ragazza se ne andrà via dalla villa di Tahsin.

Un riepilogo: Sevilay è fuggita dalla villa Sansalan insieme a Nuh

Quando sua nonna Nihayet le ha consegnato un cellulare per consentirle di mettersi in contatto con Nuh, Sevilay ha progettato la fuga dalla villa Sansalan.

Sotto lo sguardo sconvolto di Hikmet ed Esat, Nuh ha portato via Sevilay e l’ha accolta alla villa di Tahsin.

Quando Sevilay si è recata da un avvocato insieme a Nuh, due uomini armati hanno fatto irruzione alla tenuta di Tahsin per rapire la giovane. In preda alla furia, Hikmet ha ordinato il rapimento di Melek come ritorsione, ma a liberarla ci ha pensato sua nonna Nihayet con l’aiuto dello scagnozzo Bunyamin.

In seguito, Hikmet si è servita della complicità del nipote Esat per provocare un incidente automobilistico a Melek, con l’obiettivo di farle perdere il bambino che aspetta da Cihan. Hikmet ha fatto un passo indietro, quando ha scoperto che Sevilay è salita nella macchina di Melek. A quel punto, assalita dai sensi di colpa, Hikmet ha fatto di tutto per salvare la vita alle due ragazze, dopo aver messo al corrente Cihan del terribile accaduto.

A seguito del salvataggio della sorella Melek e di Sevilay, Nuh ha sospettato subito del coinvolgimento di Hikmet nell'incidente.

Infine, Hikmet ha chiesto a Sevilay di tornare alla villa Sansalan ricevendo però un netto rifiuto, pur avendole promesso di non interferire più nelle sue scelte.