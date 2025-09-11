Nelle puntate de La notte nel cuore, in onda prossimamente su Canale 5, sarà Tahsin il primo a scoprire che il fratello Samet è in fin di vita dopo essere rimasto coinvolto in un violento incidente stradale. Invece di disperarsi, reagirà con rabbia e rancore, arrivando a dire: “Dio esiste, ha fatto giustizia”.

Sumru affronta Samet, che tenterà di costringerla a tornare a casa

All'uscita dal lavoro, Sumru si ritroverà ad affrontare un momento abbastanza pericoloso, visto che Samet l'aspetterà al varco e non sembrerà avere buone intenzioni. Vorrà proseguire il discorso fatto qualche giorno prima durante l'udienza per il loro divorzio: lui le ha chiesto di ricominciare e tornare a casa, ma lei si è rifiutata categoricamente.

Samet tornerà davanti a lei per farle la stessa richiesta, ma l'opinione di Sumru non è cambiata. Samet si mostrerà violento, al punto che sembrerà disposto a picchiarla pur di farla obbedire al suo ordine di tornare a casa. Tuttavia, Sumru riuscirà a scappare, ma il suo incubo non finirà così.

L’inseguimento in auto e lo schianto che cambia tutto

Samet la seguirà con la macchina e la pregherà a fermarsi suonandole il clacson e facendole i fari. Lei non si fermerà, anzi accelererà pur di tenerlo a debita distanza. A un certo punto, si renderà conto che Samet non è più dietro di lei. Crederà di averlo seminato, invece la realtà sarà un'altra. Nella concitazione, Sumru non si è resa conto che la macchina di Samet è stata travolta da un camion.

Sumru trova rifugio da Tahsin e teme una nuova tragedia

Arriverà a casa di Tahsin, che la vedrà agitata e lei gli spiegherà che Samet prima l'ha minacciata e poi ha iniziato a seguirla con l'auto.

Tahsin non ci vedrà più dalla rabbia, così prenderà la sua auto, pronto ad andare da Samet per vendicarsi di lui. Sumru inizierà ad agitarsi, anche perché temerà che lo scontro tra Tahsin e Samet possa finire in tragedia. Così entrerà a casa e chiederà a suo figlio, Nuh, di seguire Tahsin ed evitare che possa fare dei guai.

Tahsin scopre che Samet è in fin di vita: 'Dio ha fatto giustizia'

Intanto, mentre Tahsin sarà diretto a casa di Samet, troverà la strada bloccata a causa di un incidente stradale.

Un poliziotto gli dirà che il conducente dell'auto è in gravi condizioni e Tahsin si augurerà che possa guarire al più presto, fino a quando si renderà conto che la persona in fin di vita è Samet.

Proprio in quel momento giungerà Nuh e Tahsin gli racconterà cosa è successo. Non sembrerà affatto dispiaciuto, al punto che dirà a Nuh: "Finalmente, Dio esiste e ha fatto giustizia". Anche se è suo fratello, Tahsin non potrà dimenticare tutto il male che ha fatto sia a lui che a Sumru.