Bunyamin tradirà Canan con Turkan nelle prossime puntate de La notte nel cuore: i sensi di colpa non basteranno a farlo resistere di fronte al corteggiamento della donna. Le anticipazioni rivelano che Turkan cambierà atteggiamento con Bunyamin appena lui diventerà un Sansalan. La donna gli darà appuntamento in un hotel e i due cederanno alla passione. Canan sarà più volte sul punto di sorprendere suo marito con Turkan, ma Bunyamin riuscirà a farla franca.

Bunyamin scoprirà la verità: è il figlio di Samet

Le anticipazione de La notte nel cuore raccontano che, presto, si scoprirà che Bunyamin è il figlio illegittimo di Sansalan.

La verità verrà a galla in un'occasione particolare, perché Samet avrà bisogno di un rene, dopo un grave incidente, e Bunyamin risulterà compatibile. La reazione del fedele servitore sarà furiosa con suo padre, colpevole di averlo sfruttato per tutta la vita senza rivelargli le vere origini e privandolo di ogni diritto. Dopo averci pensato bene, però, Bunyamin accetterà di donare il rene a Samet, ma in cambio chiederà 5 milioni, il cognome, le quote della società e uno spazio riservato a lui e sua moglie nell'hotel. Dopo il trapianto, la vita di Bunyamin e di Canan cambierà radicalmente, perché i due entreranno a far parte ufficialmente della famiglia più ricca della Cappadocia. Il nuovo status sociale di Bunyamin attirerà sempre di più l'attenzione di Turkan, ex collega di sua moglie, che inizierà segretamente a corteggiarlo.

In un primo momento, la donna si limiterà a piccole attenzioni verso Bunyamin, come portargli la colazione in camera o avere un occhio di riguardo nel servire i suoi piatti. Spesso Canan sorprenderà suo marito con la cameriera, ma Bunyamin sarà pronto a fingere di rimproverare Turkan e scongiurare ogni sospetto.

Turkan si innamorerà davvero o avrà altri obiettivi?

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Turkan si avvicinerà sempre di più a Bunyamin, fino a farsi trovare nella sua abitazione con un bigliettino. La donna farà appena il tempo a dare il foglietto a Bunyamin e andrà subito via perché arriverà Canan. In poche righe, Turkan darà appuntamento all'uomo nella stanza di un albergo e lui non perderà l'occasione.

Bunyamin starà attento a non farsi vedere e si recherà all'appuntamento con Turkan. I due si lasceranno andare alla passione e subito dopo Bunyamin sarà assalito dai sensi di colpa. L'uomo spiegherà a Turkan che non dovranno mai più commettere questo errore, anche se lei gli confesserà di essersi innamorata. La donna uscirà per prima dalla stanza e Bunyamin aspetterà un po' di tempo per non destare sospetti. Le impiegate dell'hotel, però, capiranno il tradimento ai danni di Canan, loro conoscente. Le due colleghe insinueranno che Turkan stia cercando di rimanere incinta di Bunyamin per mettere al mondo un Sansalan e assicurarsi un futuro da benestante.

Bunyamin e Canan non riescono ad avere figli

Nelle puntate in onda in Italia, Bunyamin si occupa della gestione di villa Sansalan e dell'hotel, mentre sua moglie Canan è una delle cameriere. Nessuno dei due immagina che Samet stia nascondendo di essere il padre di Bunyamin, anche perché è stato molto severo con sua moglie quando ha scoperto che ha mentito. Canan e Bunyamin si amano molto e stanno cercando di avere un figlio, ma non arriva. I due si sono recati più volte in una clinica per cercare di risolvere questo problema ed è stato proprio nella sala d'attesa che Bunyamin ha scoperto che Melek era incinta di Cihan. Da bravo servitore, in quell'occasione, Bunyamin è corso da Cihan per dirgli tutto quello che aveva sentito.