Cihan incontrerà Sevilay per darle una notizia molto importante, nelle prossime puntate de La notte nel cuore: "Ho trovato tuo padre, ma è troppo tardi: è deceduto".

Le anticipazioni rivelano che Cihan manterrà la promessa fatta a Sevilay e riuscirà a rintracciare la sua famiglia d’origine. Il ragazzo spiegherà che Sevilay ha dei fratelli negli Stati Uniti ed è pronto a metterla in contatto con loro quando lei lo vorrà. L'incontro sarà interrotto da Nuh che, vedendo Sevilay insieme al suo nemico, farà una scenata di gelosia e aggredirà fisicamente Cihan.

Cihan indagherà sulle origini di Sevilay

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che la guerra tra Nuh e Cihan proseguirà in diversi campi e per i due nemici non ci sarà nessuno spiraglio di un riavvicinamento. Melek proverà a mediare tra suo fratello e l'uomo che ama, ma i risultati saranno deludenti. A sancire la rottura definitiva saranno anche gli affari: quando Tahsin si approprierà di villa Sansalan, tra Nuh e Cihan non ci sarà più alcuna possibilità di riappacificazione. Nuh diventerà ogni giorno più protettivo, sia nei suoi confronti che in quelli di Sevilay, tanto che vieterà alla sua fidanzata ogni contatto con Cihan. Le due ragazze proveranno più volte a far capire a Nuh che la sua rabbia sta diventando un problema per tutti, ma ogni promessa di cambiamento finirà per infrangersi puntualmente quando l'argomento toccherà Cihan.

Quest'ultimo, invece, non serberà alcun rancore e continuerà a provare un profondo affetto per Sevilay da cui ha divorziato da poco. Il figlio di Samet si impegnerà a fare chiarezza nel passato della ragazza e riuscirà a rintracciare la sua famiglia d'origine, come lei desiderava. Cihan darà appuntamento a Sevilay in un bistrot per parlarle di quello che ha scoperto e lei si recherà all'incontro dopo aver avvisato Nuh. Quest'ultimo avrà il telefono spento, ma la sua fidanzata gli lascerà dei vocali in cui gli chiede di non arrabbiarsi e che incontrerà Cihan per parlare di suo padre.

La scenata di Nuh farà infuriare Sevilay

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Cihan incontrerà Sevilay per darle notizie del padre che cercava.

"L'ho trovato, ma è troppo tardi: è deceduto", dirà Cihan, "ma al funerale c'erano anche i tuoi fratelli". Cihan spiegherà che avrebbe voluto parlare con loro per capire se fossero a conoscenza dell’esistenza di Sevilay, ma non ha potuto. "Sono dovuto partire subito per il malore di mio padre", dirà Cihan, "Ma posso rintracciare i tuoi fratelli che ora si trovano negli Stati Uniti", prometterà. Sevilay sarà molto grata al suo ex marito, ma non riuscirà a finire di parlare con lui perché Nuh arriverà nel locale in preda a una folle gelosia. Si scaglierà contro Cihan e lo colpirà più volte. Sevilay sarà furiosa con Nuh, tanto che lo lascerà e andrà via con Cihan “senza spiegargli nemmeno il motivo di quell'incontro.

Una volta tornato a casa, Nuh si sfogherà con Melek e capirà che ha sbagliato.

Nuh e il suo problema nella gestione della rabbia

Nelle puntate in onda in Italia, Nuh ha appena saputo che sua sorella Melek aspetta un figlio da Cihan. La prima reazione è stata furiosa, tanto che il ragazzo si è alzato e ha voltato le spalle a sua sorella in carcere. Poi però, Nuh è tornato sui suoi passi e ha promesso a sua sorella che avrebbe fatto lui da padre al bambino in arrivo, escludendo a priori qualsiasi interferenza da parte di Cihan. Gli scatti d'ira non sono rari per Nuh e sta emergendo che il ragazzo ha davvero dei problemi a gestire la rabbia. Per il momento Sevilay non ha ancora considerato questo grande limite del suo amato.

Nuh perdonerà Cihan per aver trattato lui e sua sorella come degli impostori? Per adesso non c'è nessuna possibilità che questo accada, ma non si esclude. Nuh ha perdonato dopo molti anni sua madre Sumru riconoscendo che la donna ha sofferto tantissimo nella sua vita. Il ragazzo ha ricostruito il rapporto con sua madre partendo da zero e adesso non vuole più separarsi da lei.