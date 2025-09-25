Modifiche in corso al palinsesto de La notte nel cuore, la fortunata soap opera turca che questa settimana andrà in onda anche giovedì 25 settembre.

Tale appuntamento, però, non sarà l'unico della settimana in programma su Canale 5 dato che la serie avrà un ulteriore raddoppio anche nel prime time del 28 settembre, con la consueta puntata della domenica sera che sfiderà ancora la fiction Balene - Amiche per sempre.

Modifiche palinsesto per La notte nel cuore: la serie raddoppia

La programmazione serale di Canale 5 prevede una serie di modifiche ed, eccezionalmente per questo giovedì 25 settembre, si è scelto di puntare sulla messa in onda de La notte nel cuore per contrastare al meglio il debutto della fiction La ricetta della felicità che troverà spazio in prime time su Rai 1.

Una decisione che ha spiazzato i fan, dato che solo da ieri Mediaset ha cominciato a trasmettere i promo che annunciavano il cambio palinsesto per la serie incentrata sulle vicende di Nuh e Sevilay.

Le modifiche al palinsesto della soap, però, per questa settimana prevedono un raddoppio in prime time dato che sarà regolarmente in onda anche domenica 28 settembre su Canale 5.

Domenica 28 settembre prevista una nuova puntata de La notte nel cuore

Per questa settimana, quindi, si andrà avanti con una doppia puntata serale della soap turca: domenica sera, dalle 21:40 alle 24 circa, saranno trasmessi 3 nuovi episodi in prima visione assoluta, pronti a sfidare la seconda puntata della fiction Balene - Amiche per sempre con Veronica Pivetti e Carla Signoris che, al debutto, non ha raggiunto la soglia dei 3 milioni di spettatori.

Non si esclude che, nel caso in cui gli ascolti dovessero essere positivi nel prime time del giovedì sera, Mediaset possa decidere di andare avanti con i raddoppi settimanali della serie turca anche per la prossima settimana di programmazione.

In un primo momento, infatti, si era optato per un raddoppio del Grande Fratello condotto da Simona Ventura nella prima serata del giovedì, salvo poi decidere di non abusare troppo del reality nel corso delle prime settimane di messa in onda, bensì puntare sui film, ma a questo punto non si esclude che possa proseguire La notte nel cuore.

Le anticipazioni della puntata di domenica rivelano che arriverà il giorno dell'udienza definitiva per il divorzio di Samet che, tuttavia, spiazzerà tutti sostenendo di aver cambiato idea e di non voler più procedere con la causa per la separazione.

Mediaset si gode i buoni numeri Auditel della soap

In attesa di questi nuovi episodi, Mediaset festeggia per la buona tenuta Auditel della serie durante le prime settimane di settembre.

Trattandosi di un prodotto a basso costo, la media Auditel di oltre 2,2 milioni di spettatori su Canale 5 costituisce un ottimo numero per la soap.

Con uno share che ha raggiunto la soglia del 17% e picchi superiori al 20% durante la messa in onda, la serie turca riesce a tener testa alle fiction inedite della stagione autunnale di Rai 1, al punto da convincere i vertici della tv di Stato a rimandare la terza stagione di Cuori con Pilar Fogliati, inizialmente prevista da metà settembre, per evitare lo scontro diretto e una disfatta Auditel, dati gli ascolti già zoppicanti registrati dalla fiction medical nelle passate stagioni televisive con una media inferiore ai 3 milioni di spettatori complessivi.

Oltre a La notte nel cuore, anche Tradimento riesce a difendersi bene in prime time con una media superiore al 16% di share: numeri che potrebbero crescere ulteriormente nel corso delle prossime settimane in vista del gran finale di sempre della soap turca, che si ritroverà a dover sfidare la nuova edizione di Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti su Rai 1, in programma fino a metà novembre.