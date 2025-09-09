L'appuntamento con La notte nel cuore, in onda domenica 14 settembre, vedrà protagonista Sumru, che riuscirà a dimostrare come sia stata Hikmet a falsificare il test del DNA di Harika per farla apparire come una moglie traditrice. La madre di Nuh e Melek si prenderà una bella rivincita sulla ex cognata, mentre Cihan chiederà a Melek per quale motivo gli abbia tenuto nascosta la gravidanza.

Sumru dimostra che Harika è figlia di Samet con un nuovo test del Dna

Sumru potrà gioire per la riappacificazione con Melek e Nuh. Anche se per lei ci sarà ancora una ferita aperta e riguarderà la paternità di Harika, messa in discussione da un test del DNA effettuato da Hikmet e i cui risultati porteranno a pensare che la ragazza non sia figlia di Samet.

Hikmet non perderà occasione per screditare Sumru e rendere la vita impossibile a Harika. Sumru deciderà di agire per svelare il complotto ordito da Hikmet contro di lei, dimostrando una volta per tutte di non aver mai tradito Samet e che Harika è sua figlia. Per farlo indirà una conferenza stampa, dove dimostrerà, con prove concrete, che Harika è figlia biologica di Samet.

Hikmet accusata di aver falsificato il test di paternità di Harika

Hikmet finirà sotto accusa, poiché davanti ai giornalisti Sumru rivelerà che è stata lei a falsificare i risultati del precedente test di paternità. Sumru si prenderà una bella rivincita sulla ex cognata, dimostrando a tutti che la donna ha sempre tramato contro di lei per allontanarla dalla famiglia.

Nel corso dell'appuntamento del 14 settembre, la famiglia Sansalan sarà scossa anche da un altro accadimento. Durante la firma per la vendita dell'hotel, Samet e i figli scopriranno che dietro a tutto ci sono Tahsin e Nuh. Si scoprirà che le quote azionarie di Sumru sono state trasferite a Hikmet. Cihan affronterà Melek e la rimprovererà per non avergli detto nulla della gravidanza.

Stop al doppio appuntamento settimanale con La notte nel cuore

Mediaset ha deciso di sospendere il doppio appuntamento settimanale con La notte nel cuore e dal 14 settembre andrà in onda solo la domenica sera in prima serata, nonostante i buoni risultati di ascolto registrati dalla serie turca in queste prime settimane di settembre.

La serie con Nuh e Melek si conferma una delle serie turche più amate dal pubblico con un ascolto medio intorno ai 2 milioni di telespettatori a puntata e uno share del 16%. Dal 16 settembre, il martedì sera di Canale 5 sarà occupato dalla nuova edizione di Io Canto family, lo show canoro condotto da Michelle Hunziker.