Nel corso della nuova puntata de La notte nel cuore in onda giovedì 2 ottobre, in prima visione su Canale 5, Sumru sarà in ansia per le condizioni di salute del marito Samet, rimasto vittima di un incidente stradale.

Sevilay, invece, rimarrà sconvolta di fronte all’esagerata reazione di Nuh.

Samet rimane coinvolto in un drammatico incidente stradale

Sevilay si farà accompagnare a casa da Nazim perché la sua auto subirà un guasto. Nuh perderà la ragione, non avendo notizie della giovane. La rabbia aumenterà quando vedrà Sevilay arrivare alla tenuta con Nazim.

La ragazza rimarrà senza parole di fronte alla reazione esagerata dell'uomo e preferirà andarsene. Nuh, a questo punto, riuscirà a fermare la ragazza, confidandole i suoi traumi e la sua paura di perderla.

Nel frattempo, Samet si renderà protagonista di una brutta lite con Sumru: inseguirà la moglie con l'auto, finendo per rimanere coinvolto in un incidente. L'imprenditore verrà portato subito in ospedale, dove le sue condizioni appariranno appese a un filo e avrà bisogno di un intervento. Tahsin e Nuh, come tutta la famiglia Sansalan, raggiungeranno la clinica per sincerarsi delle condizioni di Samet.

Sumru è preoccupata per le sorti del marito

Sumru sarà in ansia per le sorti di Samet, con il quale è stata legata per tanti anni, nonostante i dissidi.

La donna farà il suo arrivo insieme a Tahsin, mentre Esat si renderà protagonista di una nuova sceneggiata nei confronti della madre, che sarà fermata da Hikmet. Successivamente, tutti i familiari scopriranno che Samet è sopravvissuto all'intervento, anche se ha bisogno di un trapianto di rene. Quando sarà da solo con il dottor Hasan, Samet gli dirà che Bunyamin potrebbe essere compatibile alla donazione perché è suo figlio.

Nel frattempo, Sumru avrà una brutta lite con Azmi, che l'accuserà di avere una tresca con Tahsin. Alla fine, i due finiranno in questura per risolvere il problema.

Cihan ha trovato il nascondiglio di Esat

Nell'ultimo appuntamento de La notte nel cuore, andato in onda il 28 settembre su Canale 5, Cihan ha scoperto dove si trova Esat e ha mandato i suoi uomini a recuperarlo.

Il ragazzo ha fatto resistenza, scatenando una colluttazione con Bunyamin e i suoi scagnozzi. Esat è rimasto ferito a un braccio a causa di un colpo di pistola. Una volta tornato alla tenuta, ha avuto una brutta lite con Cihan, placata solo dall'arrivo di Samet.

Nel frattempo, Tahsin ha rassicurato Sumru della sua vicinanza come compagno di vita, ma senza limitare la sua libertà. I due hanno incrociato Samet in tribunale per l'udienza di divorzio.