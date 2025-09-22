Nel corso della nuova puntata de La notte nel cuore in programma domenica 28 settembre su Canale 5, Melek e Sevilay rischieranno di morire quando rimarranno bloccate con l'auto sul ciglio di un burrone. Cihan, invece, riuscirà a trovare il nascondiglio di Esat dopo avergli bloccato il conto corrente.

Melek e Sevilay rischiano di cadere in un burrone con l'auto

Sevilay riuscirà a trovare un po' di tranquillità dopo essersi stabilita a casa di Tahsin con Nuh e Melek. I problemi però saranno solo che all'inizio. Melek dovrà sottoporsi ad un'ecografia ginecologica per controllare l'andamento della gravidanza.

Sevilay accompagnerà la giovane, decidendo di rimanere al suo fianco. Le due donne rischieranno di cadere in un burrone, la loro vettura si fermerà in bilico su un precipizio. Melek e Sevilay appariranno terrorizzate dal momento che ogni minimo movimento potrebbe essere fatale. Entrambe verranno salvate e portate in ospedale dove verranno raggiunte da Nuh e Cihan, in ansia per le loro condizioni di salute.

Cihan riesce a trovare il nascondiglio di Esat

Dagli spoiler de La notte nel cuore si apprende che Cihan apparirà assetato di vendetta e disposto a qualunque cosa per rintracciare il nascondiglio di Esat. Il giovane deciderà di rendergli inaccessibile il conto concorrente e la carta di credito con la speranza di stanarlo.

Il piano avrà esito positivo poiché non passerà tanto tempo prima che Esat uscirà allo scoperto. Cihan ordinerà ai suoi uomini di intervenire e braccarlo. Allo stesso tempo, il giovane cercherà di venire a capo delle sue origini per capire se Tahsin sia davvero suo zio. Samet continuerà ad evitare l'argomento, diffidente ad ammettere che suo padre fosse una persona spregevole.

Tahsin ha rivelato la sua vera identità a Samet, Hikmet e Sumru

Nel frattempo, nell'ultima puntata de La notte nel cuore andata in onda il 21 settembre su Canale 5, Sevilay è stata accompagnato da Nuh nella villa di Tahsin dove ha avuto modo d'incontrare Melek. Hikmet ed Esat hanno fatto irruzione con alcuni uomini armati nella villa di Tahsin per portare via Sevilay ma non trovandola hanno rapito Melek.

Bunyamin incalzato da Nihayet ha liberato la giovane donna. L'anziana donna ha chiesto scusa alla nipote per essersi intromessa nel suo rapporto con Sumru per poi chiedere ad un suo complice di riportarla a casa.

Nuh e Tahsin coi loro uomini al seguito sono entrati nella villa Sansalan, decisi a riprendersi Melek. Durante l'irruzione, l'imprenditore ha rivelato la verità a Samet e Hikmet di essere il loro fratellastro. Una volta a casa, l'uomo ha confidato la sua vera identità a Sumru.