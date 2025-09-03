Le anticipazioni di La notte nel cuore annunciano nuovi sviluppi nelle vicende sentimentali dei gemelli. Nella puntata che andrà in onda martedì 9 settembre alle 21:40 su Canale 5, Tahsin organizzerà un appuntamento tra Nuh e Sevilay, ma l’incontro durerà poco: la ragazza, infatti, è costretta a tornare a casa, fingendo di rispettare la volontà di Cihan e della sua famiglia. Nel frattempo, Sumru confiderà a Tahsin di aver subito violenze anni prima da parte del padre di Nuh e Melek.

Nuh e Melek si incontrano grazie a Tahsin

Tahsin continuerà a stare vicino ai gemelli.

Va ricordato che Melek si trova ancora in carcere per aver sparato a Cihan, mentre Nuh è libero e rimane sotto la protezione del facoltoso imprenditore. Sarà proprio quest’ultimo a organizzare un incontro tra Nuh e Sevilay, ma si tratterà di un momento fugace: la ragazza, infatti, dovrà rientrare poco dopo alla villa dei Sansalan, dove è tenuta sotto controllo, fingendo di rispettare la volontà del marito e della sua famiglia.

Tahsin scopre la violenza del padre di Nuh e Melek a Sumru

Nel frattempo, Sumru sarà profondamente preoccupata per sua figlia Melek e andrà a trovarla in carcere. L’incontro tra madre e figlia sarà commovente, con entrambe che si sosterranno a vicenda. Intanto, Sumru troverà il coraggio di confidare a Tahsin un doloroso episodio del suo passato, rivelandogli di aver subito violenza da parte del padre dei gemelli.

Nuh ascolterà di nascosto la conversazione e, toccato dalle parole della madre, compirà un passo importante verso di lei, avvicinandosi. Cihan, invece, scoprirà che Melek è incinta e la rimprovererà per avergli nascosto una verità così significativa.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Cihan si è svegliato dopo l'operazione

Nelle precedenti puntate di La notte nel cuore trasmesse su Canale 5, Melek ha scoperto che Nuh è stato aggredito da Cihan. Furiosa, si è quindi recata alla villa degli Sansalan per vendicarsi, ma la situazione è rapidamente degenerata. Melek ha estratto un'arma e ha sparato tre colpi contro il suo ex fidanzato, che è stato ricoverato in ospedale in condizioni critiche. Nel frattempo, Samet si è presentato nel negozio di tappeti dove lavora Sumru e ha chiesto al proprietario di licenziare immediatamente la consorte, ma non è riuscito nel suo intento.

Successivamente, tutta la famiglia è stata informata dell'accaduto nel giardino della villa e si è precipitata in ospedale per avere notizie sulle condizioni di Cihan, sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza. L'operazione è riuscita e Cihan si è risvegliato. Melek ha invece cercato di costituirsi, ma è stata fermata in tempo da Tahsin. Tuttavia, la polizia ha visionato i filmati di sorveglianza e ha scoperto che è stata proprio Melek a sparare. La ragazza è stata quindi arrestata.