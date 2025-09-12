Nelle puntate de La notte nel cuore, Hikmet ammetterà di aver organizzato l’incidente stradale in cui Sevilay e Melek hanno rischiato di morire. La donna rivelerà che il suo obiettivo non era uccidere nessuno, ma provocare l’aborto di Melek con un urto.

Hikmet ed Esat causano l’incidente in cui rischiano la vita Melek e Sevilay

Hikmet ed Esat la combineranno grossa quando Sevilay e Melek rischieranno di perdere la vita in un incidente stradale a causa loro.

Per fortuna, tutto si risolverà per il meglio, ma Nuh non smetterà di indagare sulla vicenda e alla fine scoprirà che quello non è stato affatto un incidente: dietro si nasconde la mano di Hikmet.

La vorrà affrontare, per questo si recherà nell'ospedale in cui è ricoverato Samet. I due avranno uno scontro dentro un ripostiglio.

Lo scontro tra Nuh e Hikmet all’interno dell’ospedale

Lei lo fisserà con gli occhi sgranati: “Che cosa vuoi da me? Perché sei impazzito di nuovo?”. Lui stringerà la mascella: “Dursun Koca, dal quartiere di Çınartepe. Ti dice qualcosa?”. “Niente. Non lo conosco. Perché dovrei conoscerlo?”, risponderà Hikmet. “Lo conosci eccome. A lui hai chiesto una macchina, una berlina blu", dirà Nuh. “E che me ne facevo di quella macchina? Anche se l’avessi avuta, cosa me ne sarei fatta?”, replicherà Hikmet.

“Fa parte dei tuoi affari, del tuo bel giochetto. Qual era il tuo scopo?

Due donne innocenti, giovani, bellissime… volevi spedirle giù da un burrone! Un po’ di vergogna non ce l’hai? Ti sei pure vantata: ‘Sevda e Melek le ho salvate io’. Ti sei messa a recitare la parte dell’eroina. Sei fuori di testa?”, dirà Nuh arrabbiato. “Lasciami andare. Stai sognando. Tu non mi conosci davvero", dirà Hikmet.

La confessione di Hikmet: 'Volevo che Melek perdesse il bambino'

“Ti conosco fin troppo bene. Sei il diavolo in persona. Un cuore nero. Una donna talmente spregevole da mandare a morte la figlia che ha cresciuto". Le lacrime inonderanno gli occhi di Hikmet. Lui incalzerà: “Fino a ieri facevi la madre, e oggi sei capace di condannarla. Che fine ha fatto la tua coscienza?".

Alla fine, Hikmet spiegherà quanto successo: “Io non volevo uccidere nessuno. Volevo solo che… Melek perdesse il bambino. Solo un incidente d’auto, un urto, una scossa e lei avrebbe abortito. Non volevo la morte di nessuno. Non era quello lo scopo".

Lui la fisserà con disprezzo. “Tu non meriti di vivere. Non sei umana, sei un mostro. Mia sorella, il bambino che porta in grembo, tu li volevi distruggere. Sei crudele fino al midollo". Poi aggiungerà con un tono duro: “Ascoltami bene. Se da questo momento in poi proverai a fare del male a chi amo, Melek, Sevilay, mia madre, Tahsin, Kadriye, Enise, se proverai anche solo a sfiorarli, allora vedrai fino a che punto arriva la mia umanità".