Nelle prossime puntate turche di La notte nel cuore, Esma resterà incinta dopo la notte con Esat. Quando penserà di abortire, il medico le spiegherà che la scelta potrebbe compromettere per sempre la possibilità di diventare madre, spingendola a una decisione difficile.

Dopo la notte trascorsa con Esat, Esma scoprirà di aspettare un figlio

Dopo una notte di passione con Esat, Esma resterà incinta. La ragazza sarà al settimo cielo perché Esat le ha promesso che si sarebbero sposati: non potrà mai immaginare che quella era solo una scusa per portarla a letto.

Lo scoprirà quando andrà da Esat per dirgli che è incinta. Lui la respingerà, obbligandola ad abortire.

Il rifiuto di Esat e il tentativo di suicidio di Esma

La ragazza sarà disperata, così tenterà di togliersi la vita. Verrà salvata in tempo e Cihan sarà l'unico dei Sansalan a preoccuparsi di lei. Quando scoprirà che la ragazza è incinta, crederà che l'unica soluzione per risolvere il problema sia obbligare Esat a sposarla.

Cihan penserà a un matrimonio riparatore

Quando Nihayet sentirà questa soluzione, non sarà per niente felice, anche perché penserà a quello che ha passato lei da giovane, quando il suo fidanzato l'ha messa incinta e l'ha obbligata ad abortire, cosa che lei si è rifiutata di fare.

Nihayet parlerà della cosa con Sumru e le due avranno un colloquio con Esma, dove le diranno che non deve sentirsi obbligata a sposare Esat e che se vuole abortire, loro saranno al suo fianco. Dopo averci ragionato su, Esma deciderà di abortire. Sumru e Nihayet l'accompagneranno in clinica, ma durante la visita sorgerà un problema.

La visita medica rivelerà un grave rischio per Esma

La dottoressa la visiterà con attenzione e poi spiegherà a Nihayet e Sumru: “Non c'è nulla di preoccupante, ma c’è una condizione importante: la forma del suo utero non è normale, non si è sviluppato in modo sano”.

Sumru rimarrà interdetta: “Come sarebbe a dire?”. La risposta sarà chiara: “Se interrompiamo questa gravidanza, potrebbe non avere altri figli.” Nihayet cercherà conferma: “Vuol dire che non potrà più diventare madre?".

E la dottoressa preciserà: “Non posso dirlo con assoluta certezza, ma il rischio di aborti spontanei è molto alto. In questa situazione il pericolo resterà costante”.

La decisione di Esma di non abortire

Esma allora prenderà una decisione ferma: “Io non voglio interrompere la gravidanza.” Sumru la rassicurerà: “Va bene, tesoro, come vuoi tu.” La dottoressa interverrà: “Il bambino potrà crescere sano, non c’è problema per lui. Ma dovrai venire ai controlli, seguire un’alimentazione corretta ed evitare ogni sforzo. Ricorda, il rischio di aborto resta elevato”.

La tensione lascerà spazio alla commozione. Esma sorriderà tra le lacrime: “Guarda Sumru, sto già meglio.” Ma Sumru sarà inflessibile e tornerà anche all'argomento "matrimonio con Esat": “Quando torneremo a casa, ti chiederò perché dici sempre sì a tutto. Da ora in poi prometti che non accetterai più cose che non vuoi".