Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, le condizioni di Samet precipiteranno dopo l’incidente. Il medico avvertirà la famiglia con parole drammatiche: “Se non troviamo un rene, Samet non vivrà”. Tutti i familiari attenderanno i risultati del test di compatibilità, per scoprire chi tra loro potrà donargli un rene.

Le condizioni di Samet peggiorano dopo l’incidente

Le condizioni di salute di Samet saranno molto preoccupanti. Si troverà ricoverato in ospedale dopo l'incidente stradale in cui è rimasto vittima: stava cercando di seguire Sumru, quando non ha visto un camion sopraggiungere, che lo ha preso in pieno.

Portato in ospedale, è stato sottoposto a un intervento d'urgenza e a causa di un'emorragia interna, gli è stato asportato un rene. L'altro non funziona, così Samet dovrà essere sottoposto alla dialisi, una condizione che non potrà durare a lungo, per questo i medici avvertiranno la famiglia: tutti dovranno essere sottoposti a un test di compatibilità per scoprire se uno di loro può diventare donatore.

Tra i "candidati" ci sarà anche Bunyamin. Perché ancora nessuno lo sa, ma Samet è il suo padre biologico, quindi, se fosse compatibile, potrebbe salvargli la vita. Sarà lui stesso a svelare la cosa al medico, senza immaginare che, fuori dalla porta, ci sarà Nihayet pronta ad ascoltare.

L’infarto in ospedale e i tentativi di rianimazione

Nel frattempo, Samet resterà sotto osservazione fino al possibile trapianto, ma la situazione non andrà per il meglio, visto che, a causa delle sue condizioni, avrà un infarto.

Tutti saranno al suo capezzale a osservare con le lacrime agli occhi i tentativi di rianimazione, che, alla fine, andranno a buon fine. Tuttavia, quando il medico uscirà dalla stanza, non avrà buone notizie per la famiglia.

L’ansia della famiglia in attesa dei risultati di compatibilità

Cihan e i suoi familiari si troveranno con il fiato sospeso per le condizioni del padre. L’ansia si farà sentire mentre attenderanno le parole decisive. “Va bene, dottore. Come sta nostro padre?

Non sta peggiorando, vero?”, chiederà Cihan con voce tesa.

“Questi sono eventi che ci aspettavamo, signor Cihan. Non c’è problema. La situazione è stabile, non abbiate paura. Tuttavia, la condizione è seria. Se questo rene non verrà trovato, vostro padre non potrà vivere a lungo”, risponderà il medico con tono grave, ma controllato.

“E allora quando usciranno i risultati del test?”, insisterà Cihan, visibilmente preoccupato. “Ancora un po’ di pazienza. Arriveranno molto presto”, replicherà il dottore, invitando alla calma.

"Tanti auguri di pronta guarigione”, mormorerà il medico, mentre la tensione rimarrà sospesa nell’aria.