Nelle prossime puntate della serie Tv La Notte nel cuore , Melek correrà in aeroporto per impedire a Cihan di lasciare la Turchia. Purtroppo la ragazza non riuscirà ad arrivare in tempo: Cihan, così, se ne andrà, lasciando lei e il figlio che porta in grembo al loro destino. Nel frattempo, Samet sorprenderà tutti nel momento in cui, dinanzi al giudice, dirà di non voler più divorziare da Sumru.

Cihan sta per lasciare la Turchia: Melek corre in aeroporto

Il rapporto tra Melek e Cihan sarà sempre più complicato e non migliorerà neppure quando lui ritratterà la sua dichiarazione, consentendo alla ragazza di essere scarcerata.

Cihan scoprirà anche che Melek aspetta un bambino da lui: non si capaciterà del motivo per il quale lei ha voluto tenerlo nascosto. Inoltre, le tensioni in famiglia indurranno Cihan a prendere una drastica decisione, quella di lasciare la Turchia per fare ritorno in Germania. Prima della partenza, però, il giovane scriverà una lettera a Melek chiedendole scusa per tutto il male che le ha fatto. Queste parole colpiranno molto la sorella di Nuh, la quale, non appena scoprirà che Cihan sta per partire, correrà in aeroporto per chiedergli di restare.

Melek non riesce a fermare Cihan: lui vola in Germania

Per Melek sarà una lotta contro il tempo visto che Cihan sarà in procinto di imbarcarsi sull'aereo che lo riporterà in Germania.

La ragazza riuscirà a raggiungere l'aeroporto ma non riuscirà a parlare con Cihan, il quale avrà già oltrepassato il gate. Lui, all'oscuro del disperato tentativo di Melek, si imbarcherà sul volo per lasciare la Turchia, lasciando la sorella di Nuh nella più cupa disperazione. La ragazza non potrà far altro che tornare a casa, dove confiderà tutta la sua delusione a Sevilay. Nel frattempo, un altro colpo di scena vedrà protagonista Samet il quale, durante l'udienza per il divorzio, dichiarerà al giudice di non volersi più separare da Sumru. Si tratterà di una mossa che Samet metterà in atto solamente per impedire a Sumru di rifarsi una vita con Tahsin. La donna risponderà di non aver nessuna intenzione di tornare con il marito e la causa di divorzio andrà avanti.

Ascolti 2 settembre: La notte nel cuore conquista 2 milioni di spettatori

Continua il successo de La Notte nel cuore che, dopo una pausa estiva di alcune settimane, è tornata ad occupare la prima serata della domenica ed eccezionalmente, anche quella del martedì. La puntata che è andata in onda nel prime time del 2 settembre ha appassionato 2.046.000 spettatori per uno share del 15.4%, confermando il successo delle settimane precedenti. Le vicende dei gemelli Nuh e Melek sono entrate nel cuore del pubblico italiano proprio come avevamo fatto in precedenza altri prodotti made in Turchia come Terra amara o Endless Love.