Nelle nuove puntate della soap turca La notte nel cuore, Melek Çakirca verrà rapita da Hikmet Sansalan e nascosta da Bunyamin. Quest’ultimo farà i conti con la signora Nihayet, che lo minaccerà, mostrandogli un video dove si apprende che sua moglie Canan è la spia di Tahsin.

Sevilay fugge con Nuh, Hikmet fa portare Melek in un luogo isolato

Sevilay scapperà via con Nuh, proprio quando Cihan partirà per la Svizzera per far visita a un amico rimasto colpito da un infarto. Appena si accorgerà della sparizione improvvisa della figlia adottata, Hikmet si alleerà con Esat (Genco Özak) e Bunyamin, per farla tornare alla villa Sansalan.

A quel punto, per scoprire dove si è rifugiata Sevilay, Hikmet farà rapire e portare Melek in un luogo isolato, con l’obiettivo di usarla come merce di scambio.

Quando verrà a sapere del sequestro della nipote, Nihayet ricatterà Bunyamin, dicendogli di essere disposta a rivelare a Samet (Burkan Sergen) che sua moglie Canan è una spia al servizio di Tahsin.

Melek viene liberata da Bunjamin

Messo alle strette dalla signora Nihayet, Bunyamin si vedrà costretto a portarla nel luogo in cui Melek è tenuta prigioniera. Dopo essere stata liberata da Bunyamin, Melek tornerà alla villa di Tahsin, ma prima saluterà sua nonna Nihayet, che le dirà di essere pentita di non essersi comportata bene con lei.

Sempre a proposito di Nihayet, in un'altra circostanza, si aprirà con la cameriera Esma (Deniz Karabaş), appena scoprirà che ha avviato una relazione segreta con suo nipote Esat.

Per impedire alla giovane di commettere il suo stesso errore, l’anziana donna le racconterà la storia di una ragazza di Smirme, che in passato era stata lasciata dall’uomo di cui si era innamorata, proprio quando rimase incinta.

Appena rimarrà da sola, Nihayet farà capire di aver parlato della sua vita a Esma, visto che si lascerà andare a un pianto disperato, ripensando al fatto di aver cresciuto sua figlia da sola.

Samet ha riaccolto la suocera Nihayet alla sua villa

Dopo essere stata cacciata dal genero Samet insieme alla figlia Sumru (Ece Uslu), Nihayet si è rifugiata nella casa di Enise (Ayşe Tunaboylu), l’ex cuoca della villa. Mentre Sumru ha dato una svolta alla sua vita, lavorando in un negozio di tappeti, Nihayet ha sperato di tornare alla villa.

Inoltre, l’anziana donna ha continuato a odiare Melek e Nuh, i figli gemelli abbandonati da Sumru in passato.

Infatti, Samet ha lasciato Sumru per avergli nascosto per tanti anni di essere la madre biologica di Nuh e Melek. In seguito, Samet si è presentato a casa di Zerha, la sorella di Enise, e ha convinto Nihayet a tornare alla villa, dopo averle chiesto perdono.