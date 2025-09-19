Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, la tensione raggiunge l’apice: dopo il tentato suicidio di Esma, il piccolo Mesut accuserà Esat di quanto accaduto e, travolto dalla rabbia, arriverà a spingerlo giù dalle scale davanti a tutti, sotto gli occhi increduli dei presenti.

Esma tenta il suicidio dopo la gravidanza indesiderata

Esma si troverà in ospedale dopo aver tentato di togliersi la vita. La ragazza non riuscirà a sopportare il fatto di essere rimasta incinta di Esat, un uomo che l'ha solo ingannata per portarla a letto e che non intende assumersi alcuna responsabilità.

Tenterà di farla finita assumendo una dose massiccia di farmaci e a trovarla in fin di vita sarà Turkan. Dalla villa chiameranno subito un'ambulanza e alla scena assisterà Mesut, il fratellino di Esma, che penserà bene di avvisare Esat dell'accaduto, colpevole ai suoi occhi.

Mesut affronta Esat davanti a tutti

Esat si troverà con una donna in un bar e la conversazione prenderà subito un tono leggero e ironico. Lei gli chiederà perché non si vedono mai e lui dirà ironico: "Ogni tanto bisogna solo sperare che ciò accada".

"Sei come un cormorano", continuerà lei, "Appari e scompari. Beato chi riesce a trovarti". Esat ridacchierà: "Eh, l’amore. Sono sempre le mie storie queste".

A un certo punto la donna sbufferà: "Staremo qui fino a sera?

Dove andiamo?". "Andiamo in albergo", proporrà Esat con naturalezza. "Nel vostro albergo?", chiederà lei e lui risponderà: "Diventerà il nostro. O sarà un altro. Dove vuoi tu".

Improvvisamente comparirà Mesut. "Esat!", griderà. "Mesut", dirà Esat piuttosto arrabbiato. "Io non sono tuo fratello o il tuo migliore amico", insisterà lui agitato, "Mi devi chiamare signor Esat".

La tensione crescerà. "L’ha fatto per colpa tua", accuserà Mesut, facendo riferimento al tentativo di suicidio della sorella: "Mesut, che dici?", dirà Esat cercando di calmarlo, anche se sarà abbastanza sgarbato con lui, al punto che gli altri clienti se la prenderanno con

Un estraneo interverrà: "Signore, si calmi". Ma Esat continuerà ad alzare la voce contro Mesut.

"Si urla così ai bambini?", protesterà un altro cliente.

Mesut lo spinge giù dalle scale

Esat, alla fine, trascinerà Mesut a sedersi. "Vuoi un hamburger? Delle patatine? Dillo. Lo pago io, va bene?". Ma Mesut non vorrà nulla di tutto ciò, seguirà Esat e appena lo vedrà in cima alla scala, per vendicare la sorella, lo spingerà giù

L’agitazione non si placherà. "Esat! Esat!", urlerà la donna che è in sua compagnia, quando vedrà Esat esanime a terra, "Ti prego, non lasciarmi". L'agitazione sarà tanta ed Esat verrà portato subito in ospedale.