Le trame delle puntate turche de La notte nel cuore in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Tahsin e Nuh soccorreranno Samet quando lo troveranno privo di sensi all'interno della sua auto in seguito a un incidente stradale. Dovranno portare l'uomo in ospedale, dove verrà sottoposto ad un'operazione.

Tahsin e Nuh trovano Samet svenuto in auto dopo un incidente

Samet scoprirà che Sumru e Tahsin nascondono qualcosa. L'uomo pregherà la moglie di tornare a casa con la speranza di mettere i bastoni tra le ruote al suo rivale in amore. La donna rifiuterà la proposta del marito, chiedendo al giudice di procedere col divorzio.

Samet non avrà nessuna intenzione di rinunciare a Sumru e inizierà a pedinarla. Un giorno, l'uomo si avvicinerà all'auto della consorte, pregandola di dargli una seconda chance. La madre di Nuh e Melek riuscirà a seminare Samet in una strettoia, raggiungendo la villa di Tahsin. In questa circostanza, Sansalan verrà travolto da un camion quando invaderà la corsia opposta al senso di marcia.

Tahsin e Nuh troveranno Samet svenuto all'interno della sua auto. Porteranno l'uomo in ospedale dove verrà sottoposto ad una delicata operazione. Tutta la famiglia Sansalan correrà al capezzale di Samet.

Samet finisce in coma in ospedale

Le condizioni di Samet peggioreranno così tanto da entrare in coma. I medici faranno il possibile per salvare la vita all'uomo.

Il pericolo non sarà affatto alle spalle in quanto la dottoressa parlerà di una situazione molto seria e quasi irreversibile. Il pubblico scoprirà che Samet è stato sottoposto all'esportazione di un rene e quello restante fa fatica a funzionare.

Nel frattempo, l'uomo si risveglierà dall'anestesia chiedendo di poter incontrare suo figlio Cihan. Samet cercherà di tirare su il morale ai parenti scossi per il suo grave incidente.

Tahsin ha detto a Nuh di avere un piano per far uscire Melek dalla galera

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La notte nel cuore andate in onda su Canale 5, Nihayet si è recata da Sumru per comunicargli che ha intenzione di combattere contro Hikmet per tutto il male che ha fatto.

Tahsin, invece, ha provato a rassicurare Nuh, in ansia per le sorti di Melek.

Cihan, intanto, è stato dimesso dall'ospedale e pronto a testimoniare in tribunale contro Melek. Il giovane ha confermato davanti al giudice che la donna gli ha sparato diversi colpi di pistola durante un acceso confronto. Nuh è apparso disperato in quanto avrebbe voluto prendersi la colpa ma Tahsin l'ha fermato, rassicurandolo di avere un piano per far uscire Melek dalla galera.