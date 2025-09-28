Nihayet vedrà Halil al funerale di Samet e lo schiaffeggerà nelle prossime puntate de La notte nel cuore. "Vai via da qui", gli intimerà con rabbia.

Le anticipazioni rivelano che il padre di Nuh e Melek sconvolgerà le vite di tutti, negando di aver abusato di Sumru. Sarà così abile che spingerà Nuh e Tahsin a mettere in dubbio le parole di Sumru e Nihayet perderà la pazienza. Melek e la nonna saranno le uniche a credere fermamente a Sumru, ma questo non basterà a trattenere la donna in Cappadocia.

Halil riuscirà a far dubitare Nuh e Tahsin di Sumru

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che per Sumru arriveranno tempi molto duri a causa di Hikmet. Quest'ultima contatterà Halil, il padre dei gemelli, e con lui si alleerà per mettere fuori gioco i Sansalan e Tahsin. L'uomo tornerà nelle vite di Melek e Nuh a gamba tesa, sostenendo di non aver mai fatto del male alla loro madre. Halil, al contrario, racconterà che lui e Sumru erano molto felici, come dimostrano alcune foto che farà vedere ai gemelli. L'uomo spiegherà che Sumru lo ha lasciato in un momento difficile, quando il socio lo aveva incastrato e lui era finito in carcere per bancarotta fraudolenta. Halil sarà molto convincente, perché in lacrime dirà che Sumru gli ha nascosto la gravidanza e ha abbandonato i neonati per cercare una vita lussuosa.

Melek non crederà a suo padre, ma Nuh, di fronte alla sua insistenza, metterà in dubbio la versione di Sumru. Il ragazzo sarà molto confuso, anche perché non potrà dimenticare che sua madre, quando ha rivisto lui e Melek, ha provato a dar loro dei soldi per sbarazzarsene. Per capire chi dei due genitori mente, Melek e Nuh organizzeranno un incontro con Halil e Sumru. Quest'ultima si sentirà profondamente ferita e umiliata di fronte alle bugie dell'uomo che le ha rovinato la vita e sarà molto delusa dai dubbi che Nuh mostrerà di avere. L'opera di convincimento di Halil proseguirà con Tahsin che in un primo momento lo colpirà con un pugno, ma poi non escluderà del tutto la veridicità delle sue parole.

Sumru sola contro tutti

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Melek resterà l'unica a combattere per sua madre. La ragazza scoprirà che persino Cihan mette in dubbio la parola di Sumru, visto che per trent'anni ha mentito a tutti. La delusione per Sumru sarà tale che deciderà di lasciare Tahsin e tagliare i ponti con la sua famiglia, ricominciando altrove. La donna ricomincerà a insegnare grazie all'aiuto di una sua ex collega e per un po' non vorrà più avere rapporti con nessuno della famiglia. Sumru spegnerà il telefono e quando lo riaccenderà vedrà decine di telefonate e messaggi: Harika le comunicherà che Samet è morto. Nonostante tutto, Sumru non tornerà in Cappadocia, ma telefonerà a Nihayet che apprenderà solo in quel momento del ritorno di Halil.

La donna sarà sorpresa quando saprà che tutti hanno voltato le spalle a Sumru e le chiederà dove si trovi per raggiungerla, ma lei preferirà restare da sola. Nihayet soffrirà molto per sua figlia, ma non potrà cambiare le cose. Quando ci sarà il funerale di Samet e vedrà Halil di fronte a sé, Nihayet non esiterà a schiaffeggiarlo, umiliandolo davanti a tutti: "Mascalzone. Vai via da qui". Cihan si avvicinerà alla madre di Sumru e Halil andrà via, ma Tahsin prometterà a Nihayet che lo punirà. "Non hai creduto a mia figlia", dirà con disprezzo la donna, "Vai via anche tu".

Sumru e Nihayet: madre e figlia più unite che mai

Nelle puntate in onda in Italia, Sumru e sua madre sono molto legate, ma non è stato sempre così.

Nihayet, quando ha saputo che Sumru aveva nascosto a Samet di aver avuto due gemelli, non l'ha presa affatto bene. La donna l'ha rimproverata duramente per aver abbandonato due neonati e per aver mentito a suo marito. Nihayet è stata cacciata dalla villa con Sumru, ma appena Samet l'ha invitata a tornare non ha esitato a voltare le spalle a sua figlia per tornare a vivere nel lusso. Presto, però, la donna ha compreso le ragioni di Sumru e si è schierata dalla sua parte, restando nella villa ma facendo il doppio gioco con Samet e il resto della famiglia. Adesso Sumru e Nihayet sono complici e sono più unite che mai a Melek e Nuh.