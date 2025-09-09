Nelle prossime puntate di La notte nel cuore, l’udienza di divorzio tra Samet e Sumru avrà un esito inaspettato, visto che lui ritirerà la richiesta di separazione. L’uomo, incapace di accettare la separazione, arriverà a minacciare la moglie con parole inquietanti: “Ti seguirò per tutta la vita”.

L’udienza di divorzio tra Samet e Sumru prende una piega inaspettata

In tribunale arriverà il giorno dell'udienza per il divorzio tra Samet e Sumru. La donna penserà (e spererà) di potersi liberare del marito, ma le cose non andranno come le sue aspettative, perché Samet ritirerà la richiesta di divorzio e dichiarerà tutto il suo amore alla moglie.

Sumru, sorpresa di fronte a questo voltafaccia del marito, gli dirà fermamente che non vorrà più tornare con lui e che la loro storia ormai è solo un ricordo. L'avvocato di lei chiederà di mantenere la causa aperta e il giudice rinvierà il processo a data da destinarsi.

Fuori dall’aula cresce la tensione: Tahsin accanto a Sumru

Successivamente, fuori dall'aula, la situazione si farà incandescente, perché ad accompagnare Sumru ci sarà Tahsin.

Samet non si arrenderà. Si avvicinerà a Sumru con voce tremante e dirà: "Senza di te non ce la faccio. L’unica cosa che desidero è tornare a casa con te". Ma lei gli risponderà con fermezza: "Samet, lasciami la mano. Non tornerò mai da te. Non illuderti".

Lui insisterà, strattonandola: "Eravamo felici insieme, lo sai bene.

Ti prego, torniamo a casa". Ma Sumru lo gelerà: "Ho preso una decisione. Non cambierò idea. Non tornerò indietro".

Ferito nell’orgoglio, Samet la accuserà: "È a Tahsin che ti affidi, vero?". Sumru, guardandolo negli occhi, ribatterà: "Io non mi fido di nessuno. Mi fido soltanto di me stessa. Ora lasciatemi passare".

Harika interviene ma la decisione di Sumru resta ferma

Perfino la figlia interverrà, implorando: "Mamma, non distruggere la nostra famiglia". Ma Sumru, con dolore, risponderà: "Io? Io avrei distrutto questa famiglia? Non parlare a vanvera".

Samet continuerà a inseguirla, quasi supplicandola: "Parliamone da persone adulte, torniamo a casa". Ma Sumru, stanca delle pressioni, lo guarderà negli occhi e chiederà: "Mi stai minacciando?

Cosa farai se non ti ascolto?".

Samet, accecato dall’ossessione, esploderà: "D’ora in poi ti seguirò per tutta la vita". Le sue parole cadranno come un macigno, lasciando Sumru scossa e decisa a non cedere.

Harika scopre una verità scomoda sul passato della madre

Tahsin non ci vedrà più dalla rabbia e difenderà Sumru aggredendo Samet. "Mi devi delle scuse. Ricordi quando mi hai fatto passare per pazzo, quando ho detto di aver visto il ritratto a olio di Sumru a casa di Tahsin? Avevo ragione", urlerà a Tahsin.

Sarà allora che emergerà un nuovo dubbio in Harika: "Un ritratto a olio? Vuoi dire che quest’uomo ha fatto dipingere mia madre?". La verità verrà a galla poco a poco, portando a una rivelazione ancora più amara: "Sì, tua madre non è stata una donna onesta".