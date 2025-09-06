Gurcan tenterà di abusare di Sumru nella sedicesima puntata de La notte nel cuore, in onda martedì 9 settembre, ma perderà la vita dopo uno scontro con lei.

Le anticipazioni rivelano che il datore di lavoro di Sumru fingerà inizialmente gentilezza, ma una sera mostrerà il suo vero volto. Dopo averle fatto delle avance e ricevuto un rifiuto, Gurcan perderà il controllo. Sumru si ritroverà a rivivere un incubo, ma questa volta riuscirà a difendersi.

Sumru accetterà l'aiuto di Gurcan, ignara del suo vero volto

Le anticipazioni de La notte nel cuore annunciano che per Sumru arriverà una grossa delusione, che finirà per farle rivivere un terribile incubo del passato.

Per la madre di Melek sembrerà arrivare un periodo più sereno, visto che finalmente riuscirà a riabbracciare sua figlia in carcere, ma un nuovo dramma si affaccerà nella sua vita. Sumru non saprà dove andare, visto che Samet ha fatto demolire la casa di Enise, e in suo aiuto arriverà Gurcan. Oltre ad averle offerto un lavoro, l'imprenditore proporrà a Sumru di andare a vivere provvisoriamente in uno dei suoi appartamenti, visto che è vuoto. La donna accetterà molto volentieri e sarà grata a Gurcan, che, però, presto mostrerà un volto del tutto inaspettato. Si mostrerà sempre molto gentile con Sumru e inizierà a diventare fin troppo presente nella sua vita. Gurcan coglierà l'occasione di un piccolo guasto in casa per andare a trovarla a tarda sera, con la cena.

La donna apprezzerà il gesto, ma, temendo di illudere Gurcan, metterà subito le cose in chiaro mantenendo le distanze. L'imprenditore, tuttavia, non avrà nessuna intenzione di rinunciare a Sumru e diventerà molto insistente con lei.

Il rifiuto di Sumru e la rabbia di Gurcan

Nella puntata de La notte nel cuore di martedì 9 settembre, Sumru dirà chiaramente a Gurcan che non è interessata alla sua corte. Il rifiuto scatenare una rabbia incontrollabile nell’imprenditore, che rivelerà a Sumru di aver messo gli occhi su di lei sin dal momento della sua assunzione. Lo sguardo di Gurcan farà molta paura a Sumru, che si rifugerà nella sua camera e si chiuderà a chiave. La furia di Gurcan, tuttavia, non verrà fermata da nessuna porta.

L'uomo tenterà di abusare di Sumru, che riuscirà a scappare in cucina e afferrare un coltello per difendersi dal suo aggressore. Lo scontro si concluderà in tragedia, perché Gurcan perderà la vita. Sumru si sentirà persa e telefonerà a Tahsin, l'unico che potrebbe aiutarla in una situazione simile.

Il passato terribile di Sumru

Sumru, in passato, ha già subito una violenza e per questo ha perso il controllo. Molti anni fa la donna era fidanzata con un ragazzo e quando ha provato a lasciarlo lui ha reagito molto male. In quell'occasione, il ragazzo ha abusato di Sumru e da questa violenza sono nati Nuh e Melek. Il dolore per Sumru è stato così grande che non ha potuto prendersi cura dei suoi figli e li ha abbandonati ancora in fasce, lasciandoli accanto alla casa della nonna paterna. Nuh e Melek sono cresciuti senza sapere nulla della loro mamma e solo quando la nonna è morta sono andati a cercarla.