Nel diciannovesimo appuntamento della soap turca La notte nel cuore (titolo originale Siyah Kalp) che verrà trasmessa su Canale 5 domenica 28 settembre 2025, Sevilay (Leyla Tanlar) e Melek (Hafsanur Sancaktutan) avranno un incidente stradale a causa di un piano organizzato da Hikmet Sansalan e saranno in procinto di cadere sul ciglio di un burrone.

Melek non perdona Cihan

Hikmet farà sabotare l’automobile di Melek da parte di Esat (Genco Özak), con l’obiettivo di farle perdere il figlio che aspetta da suo nipote Cihan (Burak Tozkoparan). Hikmet apprenderà poi che Melek si trova in compagnia di Sevilay, così deciderà di salvarle.

La vettura con a bordo Melek e Sevilay, rimarrà sospesa sul bordo di un crepaccio. Mentre sarà in contatto telefonico con sua zia Hikmet, Cihan non le nasconderà di temere per la vita di Melek e Sevilay, le quali intanto attenderanno l’arrivo dei soccorsi. Dopo essere state messe in salvo, le due ragazze verranno portate in ospedale.

Successivamente, durante un appuntamento dalla ginecologa per un’ecografia, Melek si rifiuterà di perdonare nuovamente Cihan e gli dirà di voler crescere il suo bambino con suo fratello Nuh (Aras Aydin).

Cihan scopre il nascondiglio di suo fratello Esat

Intanto, Hikmet non riuscirà a convincere Sevilay a tornare alla villa Sansalan.

In seguito, Cihan scoprirà il nascondiglio di Esat, dopo avergli bloccato le carte di credito per fargliela pagare.

Dopo aver fatto catturare suo fratello, Cihan deciderà di fare delle indagini per scoprire se Tahsin (İlker Aksum) sia veramente suo zio. Intanto Samet (Burak Sergen) continuerà a non voler ammettere che suo padre era una persona malvagia.

Riepilogo sul rapimento di Melek al posto di Sevilay

Dopo essere scappata dalla villa Sansalan insieme a Nuh, Sevilay si è trasferita a casa di Tahsin. Sin da subito, Sevilay si è trovata in sintonia con Melek. Proprio quando Sevilay si è recata dall’avvocato insieme a Nuh, gli uomini ingaggiati da Hikmet hanno fatto irruzione alla tenuta di Tahsin armati per rapirla. Non trovando la ragazza, gli scagnozzi hanno deciso di sequestrare Melek, per poi proporre uno scambio a Tahsin.

A sorpresa, la signora Nihayet (Işıl Yücesoy) ha convinto il maggiordomo Bünyamin (Bulent Polat) a liberare Melek, minacciando di rivelare a Samet che sua moglie Canan (Gözde Cığacı) è una spia al servizio di Tahsin. Dopo aver fatto tornare la nipote Melek alla villa di Tahsin sana e salva, Nihayet si è scusata con lei, ammettendo di non essersi comportata bene nei suoi confronti.