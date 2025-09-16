In La notte nel cuore la festa di compleanno di Samet Sansalan diventerà teatro di una clamorosa rivelazione. Nihayet svelerà a tutti che Bunyamin è figlio di Samet e mostrerà il test di paternità. Bunyamin, sconvolto dalla rivelazione, arriverà a svenire davanti ai presenti.

La festa di compleanno di Samet a Villa Sansalan

A Villa Sansalan ci sarà festa per il compleanno di Samet. Un'occasione molto speciale per quest'ultimo per stare insieme alla sua famiglia, viste anche le sue precarie condizioni di salute. Tuttavia, ci sarà qualcuno che lo vorrà rendere ancora più speciale.

Nihayet è l'unica a sapere che Samet nasconde un segreto, ovvero che Bunyamin è suo figlio. Non sopporterà che lui abbia messo alla gogna Sumru per la storia di Nuh e Melek, quando lui ha praticamente avuto un passato simile al suo.

Nihayet pronta a vendicare Sumru con una rivelazione

Per questo deciderà di vendicare la figlia e svelare davanti a tutti il segreto di Samet. Inviterà Sumru, Nuh, Melek e Tahsin alla festa e la donna, a un certo punto, dirà a Samet che è giusto che si ricongiunga con suo figlio. Lui farà finta di non capire, ma intuirà che Nihayet stia parlando di Bunyamin. Sarà proprio così che Nihayet svelerà che Samet e Bunyamin sono padre e figlio, sventolando con orgoglio il risultato del test di paternità che ha commissionato per provare davanti a tutti quanto è accaduto,

Samet e Bunyamin padre e figlio: arriva il test del Dna

Nihayet romperà il silenzio della stanza e porgerà il foglio con fermezza.

Qualcuno cercherà di calmarla, ma lei non si farà fermare. "Signora Nihayet, guardi, non dica sciocchezze per favore", dirà Samet, ma Nihayet sarà sicura di quello che dice: "Giuro che non sto dicendo sciocchezze". La donna terrà alto il documento, con la voce sempre più decisa si rivolgerà verso Samet: "Caro, questo si chiama rapporto del Dna. Già sai cosa c’è scritto dentro, prendilo e leggilo". "Che assurdità", continuerà a borbottare Samet, come a fingere che non abbia fatto nulla.

Nihayet insisterà, guardando Sumru con occhi che non ammetteranno repliche: "Sumru, per favore tesoro, prendi quel foglio. Dai. Leggilo ad alta voce così lo sentono tutti".

La lettura del documento davanti a tutti gli invitati

Sumru, tremando, obbedirà e inizierà a leggere: "Dal confronto dei campioni di Dna, secondo l’analisi, con una probabilità del 99,9% è stato accertato che Samet Sansalan è il padre di Bunyamin Pekdemir".

La stanza cadrà nel silenzio, ma Nihayet lo spezzerà con un sorriso amaro. "Esatto, con il 99,9% Bunyamin è il figlio di Samet". Bunyamin non riuscirà a credere di essere un Sansalan, al punto che sverrà davanti a tutti.