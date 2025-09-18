Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Cihan farà una scoperta sconvolgente in ospedale. Dopo il tentato suicidio di Esma, il ragazzo capirà che la giovane porta in grembo il figlio di suo fratello Esat, verità destinata a cambiare ogni equilibrio.

Esma tenta di togliersi la vita dopo la delusione con Esat

Esma sarà molto triste quando Turkan le dirà di aver trovato, nel cestino della spazzatura della camera di Esat, il ciondolo che lei gli ha regalato. Crederà che i sentimenti che prova per lui non valgano nulla, al punto che penserà che l'unica soluzione giusta sia togliersi la vita.

Andrà nella sua camera e ingerirà una dose massiccia di farmaci, al punto che perderà i sensi. A trovarla sarà Turkan, che allerterà gli abitanti della villa. Arriverà un'ambulanza, che trasporterà con urgenza la ragazza in ospedale, anche perché sarà in bilico tra la vita e la morte.

Cihan scopre quanto è accaduto a Esma e corre in ospedale

Nel frattempo, a Villa Sansalan giungerà Cihan. Vorrà parlare con il padre, perché ha appena scoperto che Tahsin ha cambiato il nome al loro hotel. Troverà una situazione abbastanza drammatica: non solo gli ufficiali giudiziari sono nella loro casa per mandarli via e lasciare posto a Tahsin, in più scoprirà del gesto estremo compiuto da Esma.

Esma è fuori pericolo, ma lascia una lettera d’addio

Cihan non ci penserà due volte e andrà subito in ospedale. Parlerà con il medico, che gli dirà che la ragazza è fuori pericolo: le hanno fatto una lavanda gastrica e ora sta bene. Tuttavia, se l'è vista veramente brutta: pochi minuti e sarebbe anche potuta morire.

In ospedale, Cihan verrà preso da parte da Nihayet, che gli farà vedere la lettera d'addio che ha lasciato Esma. "Solo noi due siamo a conoscenza della cosa", dirà Nihayet e Cihan vorrà capire perché la ragazza abbia compiuto un gesto simile, così andrà a farle visita in stanza.

La rivelazione finale: Esma è incinta di Esat

Quando Cihan entrerà in stanza, Esma non avrà tanto da dire, ma lui capirà che dietro il suo gesto c'è l'amore che prova nei confronti di suo fratello.

"Esat ti ha ferito? Ti ha deluso?", chiederà Cihan, ma la ragazza non risponderà. "Guarda, se sei nei guai me lo devi dire, così posso aiutarti, ti tirerò fuori io, stai tranquilla", continuerà a dire Cihan, ma dalla bocca di Esma non uscirà una parola. Lui proverà a tranquillizzarla: "Giuro che non ti lascerò da sola. Ti aiuterò, ma devo sapere che cosa è successo". Esma non parlerà, ma inizierà a piangere a dirotto e a passarsi una mano sul ventre. Cihan coglierà subito quel gesto: "Oh mio Dio, Esma, sei incinta?". La ragazza non confermerà con le parole, ma basteranno le sue lacrime ad attestare che ciò che ha intuito Cihan è vero.