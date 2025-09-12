Ne La notte nel cuore, la tensione salirà quando Canan affronterà il marito Bunyamin con parole molto dure: "Se doni un rene a Samet ti lascio". L’uomo non saprà che dietro la richiesta dei medici si nasconderà una verità sconvolgente per la sua vita: è il figlio di Samet.

Samet in fin di vita dopo un grave incidente stradale

Samet avrà un incidente stradale e le sue condizioni di salute appariranno subito gravi. A causa di un'emorragia cerebrale, i medici gli asporteranno un rene e l'altro non riuscirà a funzionare autonomamente, al punto che si dovrà ricorrere alla dialisi.

Per questo motivo, i medici vorranno procedere il prima possibile con il trapianto di rene. Prima di tutti, verrà informato Samet. Hasan, medico e amico, gli dirà che tutti i suoi parenti stretti verranno sottoposti al test di compatibilità e sarà proprio in quel momento che Samet dirà a Hasan di prendere in considerazione anche Bunyamin, visto che è suo figlio, ma lo pregherà di non dire questa cosa a nessuno.

I medici avvieranno subito la ricerca di un donatore compatibile

Quando parlerà con i parenti, Hasan spiegherà la situazione, dicendo loro che presto verranno sottoposti al test di compatibilità. Hasan chiederà anche a Bunyamin di sottoporsi al test. Lui non capirà il perché, allora il medico, abbozzando una scusa, gli dirà che devono lasciarsi aperte tante possibilità.

Bunyamin si dirà disposto a fare qualsiasi cosa per il capo e, successivamente, spronerà anche altri operai a sottoporsi al test di compatibilità. Discorso che non piacerà a Canan, che sarà molto dura con lui.

Canan esploderà contro il marito: 'Se doni un rene a Samet ti lascio'

Canan gli piomberà addosso con lo sguardo furioso: "Guardami bene. Non penserai mica di donare il tuo rene, vero? Guardami e ascoltami: per una volta nella vita apri le orecchie e dammi retta".

Lui cercherà di smorzare la tensione con un mezzo sorriso, mentre lei si agiterà, parlando a raffica, con la voce che tremerà di rabbia e paura: "Samet ha dei figli, dei parenti. Prima proveranno con loro, poi diranno che non sono compatibili.

Alla fine, guarda un po’, diranno che il tuo è compatibile. E sai che faranno? Ti porteranno via il rene, e nemmeno ti guarderanno in faccia, Bunyamin. Non farmi arrabbiare, non farmi impazzire".

Bunyamin scuoterà la testa: "Ma tu mi hai mai conosciuto davvero? Io, dare il mio rene? Ma dai".

Lei lo fisserà dritto negli occhi, con tono duro come una minaccia: "Ma tu stai attento, hai capito? Non fare lo sprovveduto. Questi ti incastrano in un attimo e ti ritrovi sul tavolo operatorio senza neanche accorgertene. Apri gli occhi e sei con un solo rene. E sai cosa ti dico? Io un marito con un solo rene non lo voglio. Te lo giuro, ti lascio".

Bunyamin scoppierà a ridere, senza però sapere che Samet è il suo vero padre e che potrebbe risultare realmente compatibile.