Tahsin sconfiggerà Hikmet e si gusterà la vittoria nelle prossime puntate de La notte nel cuore: "Ora non hai più niente", le dirà mentre la donna tremerà di rabbia.

Le anticipazioni rivelano che Hikmet otterrà la tutela legale di Samet e penserà di avere tutti in pugno. La donna chiederà 5 milioni a Cihan e Tahsin per rinunciare al suo privilegio e i due uomini saranno costretti a cedere. A un passo dalla vittoria, però, per Hikmet arriverà l'amara sconfitta: Samet morirà prima delle firme sui documenti e lei non avrà più niente.

Sumru ferita: Nuh e Tahsin dubiteranno di lei

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Hikmet farà di tutto per sconfiggere i Sansalan e Tahsin. L'obiettivo della donna sarà distruggere le due famiglie e i suoi unici alleati saranno Esat e Halil, il padre di Nuh e Melek, arrivato in Cappadocia per aiutarla. Hikmet inizierà la sua vendetta in modo sottile, spingendo Halil a gridare a gran voce la sua innocenza per screditare Sumru con i suoi cari. L'uomo sarà molto abile e inizierà con un incontro con i suoi figli in cui in lacrime dirà loro di aver sempre amato Sumru. Halil darà una versione dei fatti del passato completamente diversa da quella della donna. Lui spiegherà che era felice con Sumru e aveva anche una buona posizione economica perché gestiva un negozio.

Halil racconterà che, quando ha iniziato ad avere problemi al lavoro ed è stato incastrato da un suo socio, è finito in carcere. L'uomo ha detto ai suoi figli che, in quel momento del bisogno, Sumru lo ha lasciato senza dirgli che era incinta e ha abbandonato i suoi bambini per cercare fortuna in Cappadocia. Halil aggiungerà che Sumru ha puntato Samet, l'uomo più ricco della zona, e lo ha sposato dimenticando tutti loro. Per provare la sua versione, Halil mostrerà delle foto in cui lui e Sumru erano molto felici insieme. L'uomo continuerà a ripetere questa versione anche guardando negli occhi la sua ex, tanto che insinuerà il dubbio in Nuh e poi andrà a parlare con Tahsin che inizierà a rifletterci.

Sumru si ritroverà da sola contro tutti e solo Melek le crederà ciecamente, ma questo non basterà: la donna, delusa, partirà per cercare una sua collega del passato che potrebbe testimoniare. Sumru non riuscirà a trovarla, ma al suo ritorno lascerà Tahsin per la mancanza di fiducia avuta nei suoi confronti. Hikmet inizierà a gioire, perché avrà raggiunto il primo dei suoi obiettivi: umiliare Sumru. La donna, tuttavia, non sarà che all'inizio della sua battaglia e la seconda mossa sarà ottenere la tutela legale di Samet. Quando la notizia giungerà a Cihan e Tahsin, i due uomini andranno su tutte le furie.

La tutela legale di Samet andrà a Hikmet

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Hikmet otterrà la tutela di Samet e andrà da Tahsin e Cihan.

I due uomini chiederanno a Hikmet di rinunciare alla custodia in cambio di una generosa offerta. Tahsin offrirà 2 milioni e mezzo in contanti, più la gestione di 4 attività della compagnia. Hikmet quasi riderà in faccia a suo fratello e chiederà 5 milioni più i negozi, altrimenti continuerà ad essere la tutrice di Samet con tutto quello che ne consegue. Hikemt ricorderà a Tahsin che le sue quote più quelle del fratello le permettono di avere pieno potere in caso di vendita e acquisto, ma non solo. La donna ricorderà a Tahsin che in quanto tutrice lei potrà decidere anche sul divorzio da Sumru. Hikmet andrà via, certa di avere il coltello dalla parte del manico e Tahsin ammetterà con Cihan che bisognerà cedere se vogliono avere ancora voce nell'azienda di famiglia.

Quando dopo qualche giorno Hikmet tornerà, Tahsin le mostrerà l'assegno da 5 milioni che aveva chiesto e i contratti da firmare per i negozi. Hikmet sarà a un passo della vittoria quando arriverà una telefonata dall'ospedale: "Samet è morto". Cihan correrà da suo padre, lasciando tutti i documenti privi di firma. Tahsin si prenderà la sua rivincita su Hikmet: "Ora non hai più niente", le dirà mentre la donna tremerà dalla rabbia e dalla sconfitta. "Non vai da tuo fratello?" chiederà ancora Tahshin a Hikmet che per la delusione non riuscirà neanche a parlare.

Hikmet vuole ricavare il più possibile dal patrimonio di famiglia

Nelle puntate in onda in Italia, Hikmet teme che il patrimonio di famiglia possa dimezzarsi a causa dei nuovi nati.

Innanzi tutto, Melek è incinta di Cihan e quindi ci sarà un altro erede di cui sbarazzarsi. A proposito di questo Hikmet ha provocato con l'aiuto di Esat un incidente che è quasi costato la vita alla ragazza. Melek e Sevilay si sono ritrovate sull'orlo di un burrone con l'auto e la tensione è salita alle stelle, ma fortunatamente ce l'hanno fatta. Hikmet, inoltre, ha saputo da poco che Bunyamin è suo nipote perché è il figlio segreto di Samet: un altro erede da mettere in conto. Infine, Tahsin il grande nemico della famiglia, in realtà è un Sansalan e bisognerà fare i conti anche con questo.