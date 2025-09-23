La notte nel cuore torna su Canale 5 il 28 settembre dalle 21:20 con una tripletta di episodi che promettono di tenere il pubblico in grande tensione. Melek e Sevilay finiscono in pericolo di vita, intrappolate in un’auto sospesa sul ciglio di un crepaccio. Intanto Cihan continua la sua caccia a Esat, arrivando a bloccarne carte e conto bancario pur di stanarlo, mentre cerca anche risposte sul legame con Tahsin.

Melek e Sevilay, il controllo in clinica si trasforma in un incubo

Sevilay, trasferitasi a casa di Tahsin con Nuh e Melek, sembra aver finalmente trovato un po’ di serenità, ma i problemi sono dietro l’angolo.

Melek deve sottoporsi a un controllo ginecologico per verificare l’andamento della gravidanza e Sevilay sceglie di accompagnarla, promettendo di restarle accanto in ogni circostanza. Le due, però, si troveranno a vivere un momento drammatico in cui le loro vite saranno messe seriamente in pericolo.

Pericolo e tensione: Melek e Sevilay lottano per la vita

Mentre le tensioni familiari aumentano, un evento drammatico mette in pericolo la vita di Melek e Sevilay, bloccate in un’auto in bilico sul precipizio. La scena è di grande tensione, con Cihan che resta in contatto telefonico per tutto il tempo, molto preoccupato per le due donne. Fortunatamente i soccorsi arrivano in tempo e le due vengono tratte in salvo, ma il trauma lascia segni profondi.

Al sicuro in ospedale, Melek decide di tagliare i ponti con Cihan e con la sua famiglia, dichiarando che crescerà il bambino con l'aiuto del fratello gemello. Cihan è deciso a trovare Esat a ogni costo: gli blocca carte di credito e conto bancario per metterlo in difficoltà e, quasi per caso, scopre il suo nascondiglio, inviando subito i suoi uomini per catturarlo. Nel frattempo cerca di capire se Tahsin sia davvero suo zio, ma Samet continua a rifiutarsi di ammettere che suo padre fosse un uomo spregevole.

Nella puntata precedente di La notte nel cuore

Nelle puntate precedenti di La notte nel cuore, andate in onda domenica 21 settembre, Sevilay era stata portata da Nuh nella villa di Tahsin, dove aveva subito trovato affetto e complicità con Melek.

La quiete era stata però bruscamente interrotta dall’arrivo di Hikmet ed Esat, che con un gruppo di uomini armati avevano fatto irruzione nella villa, decisi a rapire Sevilay. Non trovandola, avevano preso di mira Melek trascinandola via sotto gli occhi attoniti di tutti. Solo l’intervento di Bünyamin aveva permesso di liberarla: la nonna, pentita per le sue azioni passate, si era scusata con la nipote e l’aveva riportata a casa sana e salva. Intanto Tahsin, insieme a Nuh e ai suoi uomini, aveva raggiunto la villa Sansalan per affrontare gli avversari e rivelare loro la verità sulle proprie origini e sul legame di sangue con loro. Spinto dal desiderio di chiarezza, l’uomo aveva poi confessato a Sumru i propri sentimenti, segnando una svolta nel loro rapporto.

Alla villa i protagonisti avevano ritrovato un’apparente serenità: Nuh era felice di avere accanto Sevilay e Melek, Tahsin e Sumru diventavano sempre più complici. Tuttavia, dietro questa fragile armonia, si intuiva che nuove tensioni erano pronte a esplodere.