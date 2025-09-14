Nel nuovo appuntamento de La notte nel cuore in onda domenica 21 settembre su Canale 5, Tahsin svelerà finalmente ciò che lo lega alla famiglia Sansalan. Si scoprirà che l'uomo è il fratellastro di Semet e Hikmet dato che hanno in comune lo stesso padre. Nel frattempo, Melek passerà dei brutti momenti quando verrà rapita dagli scagnozzi assoldati da Hikmet e Esat. Fortunatamente la ragazza verrà liberata grazie alla nonna Nihayet e a Benjamin.

Tahsin svela di essere il fratellastro di Samet e Hikmet, Melek rapita

La puntata del 21 settembre riprenderà dal momento in cui Melek sarà tornata in libertà mentre Nuh si sarà riappacificato con la madre Sumru.

Madre e figli vivranno tutti insieme a casa di Tahsin il quale sarà ben lieto di prendersi cura di loro. Nuh porterà alla villa anche Sevilay, la quale sarà in attesa di divorziare da Cihan. Hikmet sarà decisa a riportare a casa la figlia e darà incarico a degli scagnozzi di rapire Sevilay. Non trovandola a casa, rapiranno invece Melek. Tashin e Nuh si recheranno armati a villa Sansalan, certi che Melek sia tenuta prigioniera proprio lì. In questo frangente, verrà fuori la verità sull'astio di Tahsin per Samet e la sua famiglia. Tahsin svelerà infatti di essere il fratellastro di Samet e Hikmet, i quali resteranno basiti di fronte a tale notizia.

Tahsin a Samet: 'Tuo padre abusò di mia madre'

Tahsin in preda alla collera, racconterà che il padre di Samet abusò di sua madre, e che in seguito a quel drammatico episodio, nove mesi dopo lui venne alla luce. Da qui nasce l'astio e la sete di vendetta che Tahsin cova da molti anni verso i Sansalan. Nihayet metterà sotto pressione Bünyamin e farà in modo che Melek venga liberata.

Tahsin confesserà a Sumru i sentimenti che prova per lei. I due inizieranno a scambiarsi sguardi di intesa. Nuh sarà felice perché avrà a suo fianco oltre che la madre, anche la sorella Melek e la sua amata Sevilay. Quest'ultima, dopo le angherie subite a villa Sansalan, avrà ritrovato finalmente un po' di serenità accanto a Nuh e alla sua nuova amica Melek.

Tra la sorella di Nuh e Sevilay infatti, i rapporti saranno distesi tanto che Melek le chiederà di accompagnarla alla visita ginecologica.

La notte nel cuore è uno dei programmi più visti della domenica sera

La notte nel cuore si conferma come uno degli appuntamenti piu visti della domenica sera. La serie tv con Nuh e Melek riesce ad intrattenere ogni settimana una media di 2 milioni di telespettatori per uno share del 15%. Numeri che hanno consentito a Mediaset di battere in più di un'occasione la concorrenza di Rai 1 che, con la fiction Imma Tataranni si è fermata al 12% di share.