Gli spoiler della sedicesima puntata de La notte nel cuore in programma martedì 9 settembre su Canale 5 raccontano che Cihan scoprirà che Melek aspetta un bambino da lui grazie ad una soffiata di Bunyamin. Gurcan, invece, perderà la vita per mano di Sumru, che per sfuggire alle sue avance, lo spingerà facendolo cadere a terra.

Bunyamin dice a Cihan che Melek aspetta un bambino

Sumru riuscirà a incontrare Melek in carcere, dove si faranno forza a vicenda. Anche Nuh si recherà da sua sorella, scoprendo che è in attesa di un bambino. Il giovane prometterà a Melek che resterà al suo fianco nonostante un'iniziale rabbia.

Nel frattempo, Bunyamin apprenderà che la figlia di Sumru è in attesa di un bambino dopo aver ascoltato una conversazione tra due infermiere. L'uomo correrà subito a informare Cihan, che dimostrerà di amare ancora Melek nonostante l'abbia quasi ucciso. Il pubblico scoprirà che il figlio di Samet è si recato spesso davanti al carcere per cercare una sorta di vicinanza con la giovane. Il ragazzo si recherà dal procuratore per ritrattare la sua deposizione. Cihan riuscirà così a far scarcerare Melek, scatenando la rabbia di suo padre Samet.

Sumru spinge Gurcan durante una lite

Stando alle anticipazioni della serie tv turca si apprende che Tahsin organizzerà un incontro tra Sevilay e Nuh. In questa circostanza, il fratello di Melek chiederà all'amata di rimanere ma lei lo informerà che deve tornare alla tenuta Sansalan e fingere di stare ai loro ordini.

Cihan, invece, si recherà da Melek, ma lei lo rifiuterà, dicendogli di aver sbagliato a dargli la sua fiducia. L'uomo tornerà alla villa, dove se la prenderà con Sevilay, che gli dirà di aver presentato le carte del divorzio.

Nel frattempo, Sumru respingerà le pesanti avance da parte di Gurcan. La donna finirà per ucciderlo dopo averlo spinto nel corso di uno scontro. L'uomo cadrà e batterà la testa a terra perdendo la vita. Allo stesso tempo, Tahsin dirà a Nuh di aver notato che sua madre è molto cambiata rispetto a quando l'aveva conosciuta.

Nihayet ha giurato di vendicarsi di Hilkmet

Nel frattempo, nell'ultima puntata de La notte nel cuore andata in onda ad inizio settembre su Canale 5, Nihayet ha comunicato a Sumru di aver intenzione di vendicarsi di Hikmet.

Tahsin, nel frattempo, ha cercato di tranquillizzare Nuh sulle sorti di Melek, che è stata appena arrestata. Allo stesso tempo, Cihan ha confermato che la donna gli ha sparato dei colpi di pistola davanti al giudice. Nuh è apparso disperato, desideroso di sparare al figlio di Samet per prendersi la colpa anche della precedente sparatoria. Tahsin ha fermato il ragazzo e gli ha rivelato di avere un piano per far scarcerare Melek.

Infine Hikmet ha fatto di tutto pur di convincere Samet che Sumru ha una relazione con Tahsin.