Esat sarà costretto alle nozze con Esma dopo averla messa incinta nelle prossime puntate de La notte nel cuore: Harika e Hikmet saranno molto infastidite da questo matrimonio.

Le anticipazioni rivelano che Sumru e Nihayet saranno accanto a Esma in questa fase delicata della sua vita. Le due donne aiuteranno la ragazza con l'abito da sposa e la accompagneranno nel suo giorno più importante. Esma ed Esat si diranno sì all'altare, ma lui continuerà a comportarsi in modo ambiguo con lei.

Esma tenterà di togliersi la vita, Cihan la aiuterà

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Esma si innamorerà di Esat e lui le prometterà che un giorno la sposerà.

Viste le intenzioni serie del ragazzo, Esma si lascerà andare alla passione con lui, ma quando resterà incinta tutto cambierà. Esat sembrerà un'altra persona e suggerirà a Esma di abortire, assumendosi tutte le spese del caso. La delusione sarà così insopportabile che Esma tenterà di togliersi la vita usando dei farmaci. La ragazza finirà in ospedale e il suo biglietto di addio sarà trovato da Nihayet che lo consegnerà a Cihan per aiutarla. Il fratello di Esat prometterà a Esma che risolverà tutto e le sue non saranno soltanto parole. Cihan parlerà con suo fratello e gli imporrà di prendersi le sue responsabilità, ma Esat non vorrà saperne, tanto che Esma ad un certo punto acconsentirà all'aborto.

La ragazza, accompagnata da Nihayet e Sumru andrà in clinica per sottoporsi all'intervento. Le due donne saranno accanto a Esma e le chiederanno più volte se sia sicura di quello che sta per fare. Una volta in sala operatoria, però, Esma cambierà idea e deciderà di tenere il bambino, soprattutto perché la ginecologa spiegherà che per lei potrebbe essere impossibile avere altri figli in futuro. Sumru e Nihayet accoglieranno Esma in famiglia, mentre Cihan troverà un modo per incastrare Esat e risolvere la situazione.

Cihan riuscirà a mantenere la promessa fatta a Esma

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, per la famiglia Sansalan sarà un momento molto delicato. Samet, infatti, si troverà in ospedale e verserà in gravissime condizioni, tanto che i medici lasceranno poche speranze ai familiari.

A prendere le redini dell'azienda sarà Cihan e questo sarà insopportabile per Esat che correrà da Nuh a chiedere di allearsi contro suo fratello. Quando Cihan scoprirà il voltafaccia di Esat gli darà due possibilità: cedere le sue azioni e andare via per sempre, oppure eseguire tutti i suoi ordini. Pur di non perdere le quote Esat accetterà la seconda opzione e Cihan gli imporrà il matrimonio senza altra via d'uscita. Sumru e Nihayet aiuteranno Esma ad indossare l'abito da sposa e la nonna comprerà un vestito elegante anche per il piccolo Mesut. La cerimonia si terrà nella villa, sarà breve e poco emozionante: al tavolo siederanno gli sposi, l'officiante e i testimoni. Harica sarà particolarmente infastidita da queste nozze e lei e Hikmet continueranno a trattare Esma come se fosse una cameriera, senza alcun rispetto.

La prima notte di nozze, Esat darà alla sua sposa un regalo, ma specificherà che a questo gesto carino lo ha costretto sua nonna. Poi si siederà accanto a Esma e si lascerà andare alla passione. L'indomani, però, la sposa non si sveglierà accanto a suo marito: si accorgerà che lui è uscito in piena notte senza considerarla affatto.

La storia tra Esma e Esat è appena iniziata

Nelle puntate in onda in Italia, Esma e Esat si sono appena dati il primo bacio. Il figlio di Sansalan sembra davvero molto interessato alla cameriera che si è lasciata sedurre dal suo fascino. I due ragazzi sono molto attenti a non far scoprire a nessuno la loro relazione, ma Mesut e la nonna Nihayet hanno già capito tutto.

Nel frattempo, Melek sta portando avanti la sua gravidanza da sola e non ha intenzione di coinvolgere Cihan. Quest'ultimo vorrebbe riallacciare i rapporti, ma Melek non può dimenticare tutto il male che ha ricevuto da lui. Nuh, inoltre, ha dichiarato guerra a Cihan e non accetterebbe mai che suo nipote possa averlo come padre. Melek può contare sul sostegno di Sumru, Tahsin e Nuh che le ha promesso che per il bambino in arrivo sarà come un padre.