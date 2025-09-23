Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, la morte di Gurcan tornerà al centro della scena. Sua moglie Nihal, che ha denunciato la scomparsa dell'uomo, accuserà pubblicamente Sumru davanti ai giornalisti di aver ucciso suo marito.

La morte di Gurcan al centro delle puntate de La notte nel cuore

Su Canale 5 è già stata trasmessa la morte di Gurcan. Lui era il proprietario del negozio di tappeti in cui lavora Sumru e una sera ha approfittato della gentilezza della donna, tentando di abusare di lei. Sumru è scappata, lui ha iniziato a seguirla.

È caduto, ha sbattuto la testa ed è morto sul colpo. Disperata, Sumru ha chiesto aiuto a Nuh e Tahsin, che hanno occultato il corpo senza lasciare tracce.

Hikmet spinge Nihal ad accusare Sumru

La situazione è rimasta in sospeso, ma, nelle prossime puntate, sarà Hikmet a mettere la pulce nell'orecchio a Nihal, la moglie di Gurcan, chiedendole di accusare Sumru della morte del marito. La donna si metterà fuori dal negozio di Sumru, convocando anche i giornalisti e dando il via a una vera gogna pubblica che attirerà l’attenzione dell’intero quartiere.

Nihal davanti ai giornalisti: Sumru ha ucciso mio marito

"Signora Nihal, oggi è andata in caserma. Vuole raccontare agli spettatori quello che le è successo?", dirà il giornalista.

La donna, visibilmente provata, racconterà la sua disperazione: "Certo. Oggi sono andata in caserma. In precedenza avevo già fatto la denuncia per la scomparsa di mio marito. È passato molto tempo e non si hanno né notizie né segnali. Sicura che gli sia successo qualcosa, oggi ci sono tornata".

Le accuse contro Sumru diventano pubbliche

A quel punto il giornalista domanderà: "Sospetta che sia stato ucciso?".

La risposta sarà secca: "Esattamente così. Qualcuno ha ucciso mio marito. O lo hanno buttato da qualche parte o lo hanno seppellito". "Tenete d'occhio quel tizio chiamato Tahsin Yenişehir, che ha preso questo negozio mentre io non c'ero, e la sua fidanzata Sumru", dirà Nihal.

Sumru nega, ma la paura cresce

Il giornalista dirà che non ci sono prove, Nihal rilancerà: "Ci sono. Ho le prove".

In quel momento arriverà Sumru, che sentirà le accuse di Nihal: "Non potete venire davanti alla mia attività e mescolare il nostro nome con queste accuse, non potete".

E la risposta di Nihal sarà ancora più feroce: "La sorella di suo marito - dirà Nihal facendo riferimento a Hikmet - mi ha aperto gli occhi. Dov'è mio marito, Sumru? Che avete fatto a mio marito?".

Sumru, ovviamente, continuerà a negare, ma dentro di lei inizierà a salire la paura. Per questo correrà subito da suo figlio Nuh per raccontargli quanto accaduto e trovare una soluzione.