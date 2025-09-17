Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Nuh deciderà di chiedere a Sevilay di sposarlo. Dopo la separazione consensuale da Cihan, la donna sembrerà pronta a iniziare una nuova vita, anche se la gelosia ossessiva del compagno continuerà a creare tensioni e rischi per il loro futuro insieme.

Sevilay scopre di non essere figlia di Hikmet e chiede il divorzio da Cihan

Sevilay sembrerà trovare la sua strada. Dopo aver scoperto di non essere la figlia biologica di Hikmet, deciderà di dare una svolta alla sua vita. Prima di tutto, divorzierà da Cihan.

Ovviamente, sarà un accordo consensuale, visto che non c'è mai stato amore reciproco, e grazie a questo sarà finalmente una donna libera di amare.

Nuh, geloso, accusa Sevilay di tradimento con Nazim

Ovviamente, ci saranno sempre i soliti problemi con Nuh. Lui è morbosamente geloso e anche se vedrà solamente un uomo respirerà la stessa aria di Sevilay, non perderà occasione per fare una sceneggiata. Ha fatto questa cosa con Nazim, l'avvocato di Cihan. Lui l'ha trovato in una strada isolata con l'auto in panne e si è offerto di accompagnarla a casa.

Nuh non ha visto questo come qualcosa di gentile, anzi ha accusato Sevilay di averlo tradito con Nazim. Stanca di queste accuse, la ragazza ha minacciato di lasciarlo e di andarsene via, ma alla fine è tornata sui suoi passi.

Tuttavia, questa scenata non è sfuggita agli occhi di Nazim, che ha raccontato tutto a Cihan. Entrambi temeranno per la sorte di Sevilay, visto il carattere abbastanza fumantino di Nuh, per questo non esiteranno a tenerla d'occhio.

La proposta di matrimonio di Nuh a Sevilay

Intanto, Nuh sembrerà mettere la testa a posto, visto che vorrà fare la proposta di matrimonio a Sevilay.

Il ragazzo ha già deciso: dopo mesi insieme a Sevda, è arrivato il momento di farle la proposta e troverà un modo simpatico per farglielo intuire, invitandola fuori a cena.

"Allora, Sevilay. C’è un ragazzo, il mio amico. E c’è anche una ragazza. Lei è davvero bellissima, capisci? Stanno insieme da un po’ e adesso vogliono sposarsi".

Si fermerà un istante e incerto dirà: "Che cosa dovrei dirgli? Di farle la proposta? O di dirgli di non farlo qui? Non sarebbe il posto giusto, vero? Sarebbe terribile. Orribile. Davvero brutto".

Il momento romantico con la danza e la dichiarazione

Sevilay capirà dove vuole arrivare, anche perché Nuh inizierà a fare una tipica danza turca che si fa anche durante i matrimoni. Coinvolgerà anche lei nel ballo, fino a quando si metterà in ginocchio.

La guarderà dritta negli occhi e dirà: "Ti amo. Voglio passare il resto della mia vita con te. Sevilay, vuoi sposarmi?".

E Sevilay risponderà senza esitazioni: "Sì, voglio sposarti".