Nuh rinchiuderà Hikmet e Harika in macchina nelle prossime puntate de La notte nel cuore: le due si troveranno in un autodemolitore e vivranno minuti di pure terrore.

Le anticipazioni rivelano che Nuh scoprirà che Hikmet ha attentato alla vita di Sumru e sarà furioso con lei. La vendetta sarà spietata: Hikmet si risveglierà in uno sfasciacarrozze, bloccata nella sua auto che sarà la prossima ad essere demolita. Nuh si accorgerà che in auto c'è anche Harika e solo per questo non finirà in tragedia.

Hikmet più spietata che mai

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Nuh avrà sempre più difficoltà a gestire la sua rabbia.

Dopo aver fatto una scenata a Sevilay accusandola di essere stata con Cihan, Nuh si pentirà subito della sua reazione esagerata, ma non sarà facile riconquistare la sua amata. Il ragazzo prometterà a Sevilay che da quel momento in poi avrà più autocontrollo anche con Cihan e la sua famiglia che considera suoi nemici. I fatti, però, non faciliteranno Nuh a mantenere la sua promessa e i suoi nervi saranno messi a dura prova. Il primo di questi episodi avverrà quando Nuh scoprirà che Hikmet aveva organizzato l'incidente di Melek e Sevilay per far abortire sua sorella. Il ragazzo andrà su tutte le furie e sarà sul punto di uccidere la zia di Cihan, le le punterà la sua arma e starà per premere il grilletto.

Hikmet penserà davvero di vivere i suoi ultimi istanti, ma Nuh si ricorderà della promessa fatta a Sevilay e si fermerà appena in tempo. Il ragazzo, tuttavia, intimerà a Hikmet di non avvicinarsi mai più a Sevilay, Melek o Sumru perché la prossima volta non sarà così clemente. La sorella di Samet sarà così terrorizzata che sembrerà aver capito la lezione e per qualche settimana righerà dritto. All'improvviso, però, succederà qualcosa che Hikmet non potrà sopportare e questa volta a farne le spese sarà Sumru. Tutto avrà inizio quando Tahsin riuscirà a portare via ai Sansalan l'hotel e la villa. Di fatto, tutta la famiglia verrà sfrattata e Sumru riprenderà possesso della sua casa. Hikmet resterà in un'ala del palazzo, ma non avrà nessuna intenzione di subire questo affronto e si vendicherà amaramente.

La crudele vendetta di Nuh

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Hikmet uscirà a tarda sera e seguirà Sumru fino ad arrivare ad una strada isolata. Qui, la donna inizierà a speronare l'auto di sua cognata che finirà fuori strada. Hikmet si avvicinerà all'auto di Sumru ma non le presterà alcun soccorso. Fortunatamente l'incidente non finirà in tragedia, ma Nuh capirà subito che c'è lo zampino di Hikmet. Il ragazzo indagherà e quando troverà le prove di quello che la zia di Cihan ha fatto non avrà nessuna pietà. Nuh ordinerà a uno dei suoi di narcotizzare Hikmet mentre è in auto e portarla in un autodemolitore. La donna si sveglierà e si accorgerà di essere bloccata nella sua auto e vedrà i macchinari già in funzione, pronti a demolire il mezzo con lei all'interno dell'abitacolo.

Nuh resterà in disparte a guardare la scena, ma si renderà conto di aver commesso un gravissimo errore. In macchina con la zia Hikmet, infatti, ci sarà Harika. Nuh si renderà conto che non potrebbe mai togliere la vita alla figlia di Sumru, perché sua madre non lo perdonerebbe mai. Per Hikmet saranno minuti di puro terrore, ma alla fine Nuh riuscirà a fermare i macchinari appena in tempo per evitare l'ennesima tragedia. Al ritorno a casa, però, nessuno comprenderà il gesto di Nuh che si ritroverà tutta la sua famiglia contro.

Nuh ha da poco saputo che Melek è incinta di Cihan

Nelle puntate in onda in Italia, Nuh è ancora un ragazzo abbastanza equilibrato. In alcuni momenti la sua rabbia è esplosa ma tutto si è limitato a dei litigi senza gravi conseguenze.

Il nemico principale di Nuh al momento è Cihan e lui non può sopportare l'idea che Melek sia incinta di lui. Quando lo ha saputo, Nuh ha avuto una reazione pessima con sua sorella e le ha detto che avrebbe chiuso ogni porta. Dopo pochi minuti di sfogo, però, Nuh ha teso la mano a Melek, anche se le ha imposto di non tornare mai più con Cihan, promettendole che avrebbe avuto lui stesso cura del bambino in arrivo.