Melek e Sevilay si troveranno in bilico sull'orlo di un burrone con l'auto, nelle prossime puntate de La notte nel cuore: a provocare l'incidente sarà Esat per ordine di Hikmet.

Le anticipazioni rivelano che Esat si metterà alla guida di un'auto irriconoscibile per speronare la macchina di Melek e farla finire fuori strada. Il piano di Hikmet, volto a provocare un aborto spontaneo alla ragazza, non terrà conto di un imprevisto: in auto con Melek ci sarà anche Sevilay.

Il piano diabolico di Hikmet e Esat

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Hikmet sarà sempre più avida e agguerrita contro chiunque possa ostacolare i suoi interessi.

Questa volta, la perfida sorella di Samet temerà che la nascita di un nuovo erede possa compromettere patrimonio di famiglia. Appena verrà a sapere che Melek aspetta un figlio da Cihan, infatti, Hikmet chiederà l'aiuto di Esat: "Questo bambino non deve nascere". Hikmet organizzerà un piano apparentemente infallibile per provocare un aborto spontaneo alla ragazza: bisognerà spaventarla in modo tale da interrompere la sua gravidanza. Per l'occasione, Hikmet contatterà un tipo poco raccomandabile e gli chiederà di procurarle una berlina con la targa irriconoscibile. La donna chiederà a Esat di mettersi alla guida di quell'auto e seguire Melek appena si recherà da qualche parte. Hikmet ordinerà a suo nipote di speronare l'auto della futura mamma per farla finire fuori strada, causando in questo modo la perdita del bambino.

Esat farà quello che gli chiederà sua zia e una volta presa l'auto si piazzerà davanti alla villa di Tahsin in attesa che Melek vada via con la sua macchina. La ragazza avrà un controllo dal ginecologo e questa sarà l'occasione più adatta per mettere in atto il crudele piano di Hikmet.

Hikmet pentita per aver messo in pericolo la vita di Sevilay

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Melek si metterà in macchina per recarsi dal ginecologo, ma all'ultimo minuto Sevilay si offrirà di farle compagnia. La ragazza non potrà dire di no a quella che considera la sua migliore amica e quindi partirà con lei. Esat seguirà l'auto di Melek senza farsi notare, ma appena arriveranno su una strada isolata, si avvicinerà fingendo un sorpasso azzardato: urterà di proposito la macchina della ragazza.

Melek perderà il controllo del mezzo e finirà fuori strada, ma il piano procederà in modo del tutto inaspettato. L'impatto con Esat devierà la traiettoria dell'auto di Melek fino al burrone. Sevilay e Melek si troveranno a un passo dalla morte, in bilico sull'orlo del precipizio. Ogni minimo movimento delle ragazze farà muovere l'auto e per questo saranno entrambe terrorizzate. Hikmet non sapeva che, nell'auto, con Melek, ci sarebbe stata anche Sevilay e appena se ne renderà conto correrà in loro aiuto, fingendo di trovarsi su quella strada per caso. Per Hikmet saranno attimi di panico: la donna si terrà in contatto con Cihan in videochiamata per capire come poter aiutare Sevilay e Melek. Grazie a un camionista, con una corda, l'auto delle ragazze sarà messa in sicurezza e tutti penseranno che Hikmet abbia salvato la vita alle ragazza.

Nuh, tuttavia, appena verrà a sapere cosa è successo, inizierà subito ad indagare, certo che questa vicenda non sia stata un semplice incidente.

Cihan ha appena saputo che Melek è incinta

Nelle puntate in onda in Italia, Melek sa già di essere incinta di Cihan, ma ha condiviso questo segreto solo con Sumru e Nuh. Il futuro padre del bambino è stato tenuto all'oscuro di tutto, perché quando Melek ha provato a parlargli lui l'ha cacciata in malo modo senza neanche sentire cosa avesse da dire. Un giorno, per caso, Bunyamin ha accompagnato sua moglie dal ginecologo e in sala d'attesa, dai discorsi delle infermiere, ha scoperto che Melek è incinta. L'uomo non ha perso tempo ed è corso da Cihan per dirgli che diventerà padre.

La notizia ha sorpreso il figlio di Samet che è corso in commissariato per ritrattare la sua versione dei fatti e far scagionare Melek. Quest'ultima, infatti, si trova in carcere dopo aver sparato contro Cihan.