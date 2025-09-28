Nuh ha un tumore al cervello. La verità emergerà nelle prossime puntate de La notte nel cuore: dopo diversi malori, il ragazzo si rivolgerà a un medico che lo sottoporrà a una tac.

Le anticipazioni rivelano che Nuh sarà colpito da frequenti scatti di rabbia che porteranno alla rottura con Sevilay. Tahsin penserà di portarlo da uno psicologo, ma con il tempo si scoprirà che i problemi di Nuh sono molto gravi e riguardano il cervello. Il medico avvertirà che per lui non ci sarà tempo da perdere.

Nuh e la sua rabbia incontrollabile

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Nuh sarà presto protagonista con una serie di episodi che lo dipingeranno come un uomo troppo aggressivo.

La sua rabbia nei confronti di Cihan è già nota, ma peggiorerà di puntata in puntata e non si limiterà solo al rifiuto del fidanzato di sua sorella. Presto Nuh avrà delle reazioni forti anche nei confronti di Sevilay, tanto da portare la ragazza a prendere una drastica decisione. Il loro fidanzamento sembrerà raggiungere la massima felicità con una proposta di nozze da sogno, ma subito dopo, quando Nuh dormirà con Sevilay, avrà uno scatto di rabbia. Dopo una notte insieme, Nuh diventerà scostante e silenzioso, tanto da mettere in imbarazzo la sua fidanzata che si domanderà il motivo di questo cambiamento improvviso. La risposta arriverà dopo ore di mutismo e umilierà Sevilay: "Sei stata a letto con Cihan".

La ragazza la prenderà talmente male che chiuderà con Nuh, e anche se lui si renderà conto di aver sbagliato lo perdonerà solo dopo molto tempo con la promessa di controllare la rabbia. Il ragazzo, però, non manterrà la sua parola e avrà una reazione esagerata quando vedrà Sevilay in compagnia di Cihan. I due si vedranno solo per parlare della famiglia di origine della ragazza, ma questo basterà a far andare Nuh su tutte le furie. Per Sevilay questo segnerà la rottura definitiva, perché Nuh aggredirà fisicamente Cihan e per poco non metterà le mani addosso anche a lei.

I malori di Nuh saranno sempre più frequenti

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Nuh sfogherà la sua rabbia anche contro Hikmet.

Quando si renderà conto che la donna ha speronato l'auto di Sumru, la vendetta sarà atroce. Hikmet si sveglierà bloccata nella sua auto con Harika in uno sfasciacarrozze. Le due donne rischieranno di morire schiacciate dalle lamiere e Nuh fermerà tutto solo perché si accorgerà che con Hikmet c'è anche sua nipote. Questo episodio allontanerà tutti da Nuh, anche la sua famiglia, perché nessuno potrà tollerare una simile aggressività. Tahsin intimerà al ragazzo di vedere uno psicologo e lui accetterà di curarsi. Presto, però, si scoprirà che i problemi di Nuh non sono di tipo psicologico. Il ragazzo inizierà ad avere diversi malori e in un primo momento proverà a ignorarli. Nuh andrà fuori strada con l'auto e perderà i sensi sotto gli occhi di Kadriye, ma chiederà alla domestica di non parlare a nessuno di questo episodio, minimizzando.

Quando si renderà conto di non poter andare avanti così, Nuh andrà da un medico e si sottoporrà a degli esami specifici. I risultati della tac arriveranno proprio quando Nuh ritroverà Sevilay e la diagnosi sarà terribile: tumore al cervello. La ragazza si spaventerà moltissimo quando il medico le spiegherà che non c’è tempo da perdere e che la situazione di Nuh è urgente. Lui proverà a prendere tempo, ma non potrà più indugiare.

Nuh si mostra molto protettivo e geloso nei confronti di Sevilay e Melek

Nelle puntate in onda in Italia, Nuh sta vivendo una splendida storia d'amore con Sevilay e ha riabbracciato Sumru. A minare la serenità in famiglia, però, è il suo pessimo rapporto con Cihan, l'uomo da cui sua sorella Melek è incinta.

Nuh non può sopportare che Sansalan faccia parte della vita di sua sorella e per questo gli ha intimato di stare lontano da tutti loro. Melek soffre molto per questa situazione, perché i suoi sentimenti per Cihan sono ancora molto forti anche se tra loro ci sono tante incomprensioni. Nuh è protettivo e geloso nei confronti di sua sorella e di Sevilay, ma al momento nessuno sospetta che il suo è un problema molto serio e non riguarda solo la gestione della rabbia.