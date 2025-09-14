Le anticipazioni de La notte nel cuore annunciano un possibile riavvicinamento tra due protagoniste. Nella diciassettesima puntata, in onda domenica 21 settembre alle 21:20 su Canale 5, Nihayet chiederà scusa a Melek dopo aver costretto Bunyamin a liberarla. Nel frattempo, Sevilay si trasferirà nella villa di Tahsin, dove andrà a vivere con Nuh e sua sorella. Quest’ultima, intanto, si sottoporrà a una visita di controllo dal ginecologo per monitorare la gravidanza.

Nihayet chiede scusa a Melek

Bunyamin sarà costretto a salvare Melek. Il tuttofare della famiglia Sansalan verrà infatti messo sotto pressione da Nihayet, che gli ordinerà di liberare la ragazza.

Ci sarà poi un colpo di scena sorprendente quando la nonna arriverà persino a chiedere scusa alla nipote. Il riavvicinamento voluto dall’anziana segnerà un momento importante nella vita di entrambe. Nihayet sarà sincera con Melek, ammettendo di essersi pentita per essersi intromessa nel suo rapporto con Sumru. In seguito, farà in modo che la nipote venga riportata a casa sana e salva.

Sevilay si trasferisce a casa di Tashin

Nel frattempo, Nuh accompagnerà Sevilay alla villa di Tahsin, dove potrà vivere serenamente insieme all’uomo d’affari, a lui e a sua sorella. Proprio con quest’ultima, Sevilay instaurerà un legame profondo, arrivando a confidarsi e mostrando fin da subito una forte intesa.

Sarà infatti la figlia adottiva di Hikmet ad accompagnare Melek alla visita di controllo dal ginecologo, per verificare l’andamento della gravidanza. Intanto, la convivenza tra i gemelli, Tahsin e Sevilay procederà senza intoppi, ma un nuovo colpo di scena rischierà di turbare la tranquillità appena conquistata da Sevilay.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Cihan ha salvato Melek

Nelle puntate precedenti de La notte nel cuore andate in onda su Canale 5, Bunyamin ha origliato una conversazione tra due infermiere mentre si trovava in clinica con sua moglie. Il tuttofare della famiglia Sansalan ha sentito chiaramente le due donne parlare della gravidanza di Melek, rivelando anche l’identità del padre: Cihan.

Bunyamin è quindi corso a casa per informare il figlio di Samet della notizia, rivelandogli che presto diventerà padre. Appresa la verità, Cihan ha deciso di ritrattare la sua deposizione, scagionando così la sorella di Nuh dalle accuse di tentato omicidio. Melek è quindi uscita dal carcere, dove ad attenderla c’erano suo fratello, Tahsin e, a sorpresa, anche Sumru. Nel frattempo, Nuh si è riavvicinato a sua madre dopo aver ascoltato di nascosto una conversazione tra lei e Tahsin, durante la quale la donna ha confessato di essere stata vittima di violenza e che i gemelli sono nati da quell’abuso.