Nella diciottesima puntata de La notte nel cuore (Siyah Kalp), in onda su Canale 5 domenica 21 settembre 2025, Tahsin (Ilker Aksum) confesserà a Sumru di essere innamorato di lei.

Melek viene liberata da Bünyamin

Dopo l’arrivo nella villa di Tahsin insieme a Nuh (Aras Aydin), Sevilay (Leyla Tanlar) avrà un confronto con Melek (Hafsanur Sancaktutan). Sempre più accecati dall’odio, Esat (Genco Özak) e Hikmet (Esra Dermancıoğlu) faranno irruzione nella dimora di Tahsin con alcuni uomini armati, con l’obiettivo di riportare Sevilay. Di quest’ultima non ci sarà alcuna traccia, così Hikmet e il nipote Esat sequestreranno Melek.

Non appena la signora Nihayet (Işıl Yücesoy) lo ricatterà, minacciando di rivelare a Samet (Burak Sergen) che sua moglie Canan (Gözde Cığacı) è una spia al servizio di Tahsin, Bünyamin (Bulent Polat), che tiene in ostaggio Melek per conto di Esat, sarà costretto a liberarla.

A quel punto, Nihayet chiederà scusa alla nipote e la riporterà nella villa di Tahsin sana e salva.

Tahsin rivela a Samet e Hikmet che sono fratelli

Dopo aver rivelato a Samet e Hikmet di essere il loro fratello, Tahsin dichiarerà il suo amore a Sumru le rivelerà anche il suo legame di parentela con i Sansalan.

Samet licenzierà gli uomini che avevano il compito di vigilare Melek, la quale, intanto, rivelerà ai suoi familiari di essere stata salvata da Nihayet. Melek sarà in procinto di recarsi dal ginecologo per la visita insieme a Sevilay.

Sumru si è vendicata della cognata Hikmet in una conferenza stampa

Sumru è stata screditata da Hikmet: tramite un falso test del DNA, ha fatto credere a tutti che la nipote Harika (Derin Ince) non fosse figlia di Samet.

Ben presto, è emersa la verità. Sumru ha convocato una conferenza stampa per rivelare pubblicamente che Hikmet ha ordito un complotto contro di lei. Harika si è scagliata contro sua zia Hikmet, appena sua madre ha certificato che Samet è il suo padre biologico. Nel contempo, Sumru si è avvicinata sempre di più a Tahsin, dopo avergli raccontato della violenza subita dal padre di Nuh e Melek in passato. In precedenza, Sumru ha chiesto aiuto proprio a Tahsin, dopo aver rischiato di essere abusata da Gurcan, il quale ha perso la vita durante la colluttazione, dopo aver sbattuto la testa violentemente durante la caduta. A quel punto, Tahsin si è occupato di far sparire il cadavere dell’uomo insieme a Nuh e ha accolto Sumru nella sua villa.