L'appuntamento con La notte nel cuore, in onda domenica 7 settembre su Canale 5, vedrà Melek restare in carcere dopo che Cihan confermerà davanti al giudice che è stata lei a sparargli. Nuh sarà disperato, ma troverà conforto in un’altra notizia: Tahsin gli affiderà le redini dell'hotel dei Sansalan. Nel frattempo, Sumru proverà a convincere Samet e Harika a ripetere il test del DNA.

Melek resta in carcere: la dichiarazione di Cihan la mette nei guai

Melek è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio nei confronti di Cihan. Quest'ultimo, dopo essere stato operato, si troverà in terapia intensiva, ma fortunatamente si risveglierà facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti quanti.

Spinto da Samet, Cihan fornirà la sua dichiarazione alla polizia su ciò che è accaduto e così si avrà la conferma che è stata Melek a sparargli. La ragazza rimarrà in carcere e dovrà affrontare il processo. La sua situazione sarà sempre più compromessa e Nuh sarà disperato. Melek potrà contare sull’aiuto di Tahsin, che le prometterà di fare di tutto per scagionarla.

Nuh disperato per Melek vuole vendicarsi di Cihan

Nuh sarà disperato e preoccupato per quanto sta accadendo alla sorella e vorrà vendicarsi di Cihan. Tahsin riuscirà a calmarlo, affidandogli il ruolo di suo rappresentante e facendogli assumere il comando dell’albergo, allontanando Samet, Cihan ed Esat. Sevilay, una volta appresa la notizia, farà intendere a Hikmet che è contenta per lui, suscitando l'ira della madre.

Esat andrà al negozio di tappeti per parlare con Sumru e, in un impeto di rabbia, metterà a soqquadro il negozio. Sumru, in seguito, andrà alla villa e convincerà Samet e Harika a ripetere il test di paternità, certa che la ragazza sia figlia dell'ex marito. Hikmet, invece, continuerà a insinuare che Sumru sia stata l'amante di Tahsin. Quest'ultimo aiuterà Sumru ad avere un permesso speciale per andare a trovare Melek in carcere.

La notte nel cuore raddoppia anche il 9 settembre

Mediaset ha deciso di fare un ulteriore regalo ai fan de La notte nel cuore, che potranno seguire le vicende della soap anche martedì 9 settembre in prima serata. Un appuntamento che si aggiunge a quello consueto della domenica sera.

Mediaset sembra voler puntare su questa serie turca, che in pochi mesi è riuscita a entrare nel cuore del pubblico italiano, regalando ogni settimana ascolti medi intorno ai 2 milioni di telespettatori per uno share del 16%. Numeri che potrebbero crescere ulteriormente con il passare delle puntate, quando la trama entrerà sempre più nel vivo.