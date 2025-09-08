Le anticipazioni di La notte nel cuore annunciano la morte di uno dei protagonisti. Nella puntata che andrà in onda martedì 9 settembre alle 21:40 su Canale 5, Gurcan perderà la vita durante una colluttazione. Intanto, la notizia della gravidanza di Melek non resterà segreta: mentre Nuh scoprirà di diventare zio, Cihan verrà a sapere che sta per diventare padre. Grazie alle nuove dichiarazioni di Cihan, Melek riuscirà a ottenere la scarcerazione. Nel frattempo, Sevilay fingerà di essersi sottomessa alla volontà della famiglia Sansalan.

Gurcan muore a casa di Sumru

Sumru riuscirà a fare visita a sua figlia Melek in carcere grazie all’aiuto di Tahsin, che le farà ottenere il permesso per entrare. Durante l’incontro ci sarà anche un colpo di scena: la ragazza metterà le cose in chiaro con il fratello, annunciandogli che presto diventerà zio. Nuh inizialmente non prenderà bene la notizia, consapevole che il bambino in arrivo è figlio di Cihan e quindi un Sansalan. In seguito, però, cambierà idea e deciderà di sostenere la sorella nella sua scelta di tenere il bambino. Intanto, a casa di Sumru, ci sarà una colluttazione che si rivelerà fatale per Gurcan, che morirà cadendo e battendo la testa.

Cihan scopre che diventerà padre

Nel frattempo, Tahsin noterà un cambiamento in Sumru, che cercherà di avvicinarsi a lui e a Melek.

Bunyamin, invece, scoprirà per caso che Melek è incinta e correrà subito ad informare Cihan. Quest’ultimo, una volta saputo che presto diventerà padre, ritratterà la sua deposizione, scagionando Melek da ogni accusa. La figlia di Sumru otterrà così il rilascio e potrà tornare in libertà. Tahsin, inoltre, organizzerà un incontro tra Sevilay e Nuh. In seguito, la ragazza tornerà a vivere nella villa dei Sansalan, ma fingerà di essersi piegata alla volontà della famiglia.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Melek è stata arrestata

Nelle precedenti puntate di La notte nel cuore, Melek si è presentata armata nel giardino della famiglia Sansalan e ha sparato contro Cihan. Il figlio di Samet è stato ricoverato in gravi condizioni e, dopo un’operazione, è stato dimesso dall’ospedale.

Samet e i suoi due figli, Esat e Cihan, hanno poi avuto una brutta sorpresa al loro arrivo in albergo: Nuh si è presentato con una delega di Tahsin, che lo aveva nominato responsabile. Come primo atto, il fratello di Melek ha cacciato la famiglia Sansalan dall’hotel, per poi iniziare a esaminare i documenti contabili e occuparsi degli affari. Sevilay, venuta a sapere quanto accaduto, ha manifestato la sua gioia per l’azione di Nuh, elogiandolo per le sue competenze, sottolineando che, essendo laureato, ha sicuramente più capacità di Esat nella gestione dell’albergo.