La notte nel cuore torna a fare compagnia al pubblico di Canale 5 nella prima serata di martedì 9 settembre e, secondo le anticipazioni, Gurcan tenterà di abusare di Sumru. Saranno momenti concitati quelli che vedranno protagonisti i due, con Gurcan che, nel tentativo di rincorrerla, scivolerà, batterà la testa e morirà sul colpo. Sconvolta, Sumru chiamerà Tahsin, che accorrerà immediatamente. Melek, invece, verrà scarcerata e questo grazie a Cihan, che ritratterà la sua precedente deposizione.

Gurcan aggredisce Sumru, ma muore nel tentativo di rincorrerla

Grazie all'aiuto di Tahsin, Sumru riuscirà a far visita a Melek in carcere. Anche Nuh andrà a trovarla e lei gli confesserà di aspettare un bambino da Cihan. Nonostante la rabbia iniziale, Nuh prometterà a Melek di starle sempre accanto. Le avance di Gurcan verso Sumru si faranno sempre più pressanti. Si presenterà a casa della donna alterato dall'alcol e cercherà di abusare di lei. Sumru correrà per tutta casa cercando di sfuggire all'aggressione e proprio mentre Gurcan cercherà di rincorrerla, scivolerà a terra e morirà sul colpo dopo aver battuto la testa. Sumru, sconvolta, chiederà aiuto a Tahsin, che si precipiterà da lei. Sul posto giungerà anche Nuh.

Tahsin e Nuh occultano il corpo di Gurcan, Melek scarcerata

Tahsin riuscirà a convincere Sumru a non chiamare la polizia e con l'aiuto di Nuh occulterà il corpo di Gurcan in un luogo isolato. Poi tornerà da Sumru e la convincerà ad andare a vivere a casa sua. Bunyamin verrà a sapere che Melek è incinta e andrà subito a riferirlo a Cihan, che deciderà di ritrattare la sua precedente deposizione davanti al giudice, scagionando Melek. Samet sarà furioso con il figlio, mentre Sevilay dirà a Cihan di aver iniziato le pratiche per il divorzio. Tahsin cercherà di far comprendere a Nuh che Sumru non è più la donna altezzosa e distaccata che lui aveva conosciuto quando è arrivato in Cappadocia. Nuh sarà restio a perdonare la madre, ma quando la sentirà raccontare della violenza subita in passato, non potrà far altro che correre ad abbracciare Sumru, chiamandola mamma per la prima volta.

Doppio appuntamento settimanale per La notte nel cuore

Mediaset ha deciso di fare un regalo ai fan de La notte nel cuore, trasmettendo i nuovi episodi anche nella prima serata di martedì 9 settembre. Appuntamento che va ad aggiungersi a quelli consueti della domenica sera. Non è ancora chiaro se il doppio appuntamento settimanale proseguirà anche nelle settimane successive.