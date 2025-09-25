Nella ventesima puntata della soap La notte nel cuore in onda su Canale 5 domenica 28 settembre 2025 sempre in prima serata, Samet Sansalan (Burak Sergen) si presenterà all'udienza senza il suo avvocato e dichiarerà di non voler più divorziare dalla moglie Sumru (Ece Uslu).

Esat e Cihan si scontrano, Tahsin su tutte le furie con Samet

Bünyamin (Bulent Polat) si recherà al nascondiglio di Esat (Genco Özak) insieme ai suoi uomini, per prelevarlo su ordine di Cihan (Burak Tozkoparan), ancora arrabbiato con suo fratello per aver rapito Melek (Hafsanur Sancaktutan) in precedenza.

Appena uno degli scagnozzi gli punterà contro una pistola, Esat finirà per rimanere ferito al braccio durante la colluttazione.

Quando tornerà alla villa Sansalan, Esat avrà una violenta lite con Cihan, che verrà interrotta da loro padre Samet.

Il giorno seguente, Samet stupirà tutti in tribunale, visto che farà sapere di non voler più mettere fine al suo matrimonio con la moglie Sumru. In preda alla furia, Tahsin (İlker Aksum) si scaglierà contro il rivale Samet fuori dall'aula, fino ad arrivare a mettergli le mani al collo: per fortuna, a evitare il peggio ci penserà un agente.

Intanto, Melek si presenterà in aeroporto per impedire a Cihan di partire, ma purtroppo il personale della compagnia aerea le impedirà di avvicinarsi al suo ex.

Nel frattempo Esat metterà alle strette Bünyamin.

Cihan apprende che il vero padre di Sevilay è deceduto

Sumru diventerà la proprietaria del negozio di tappeti del defunto Gurcan (Mehmet Rüzgar Tiryaki) grazie a Tahsin.

Nazim invece rivelerà a Cihan di aver scoperto che il padre biologico di sua moglie Sevilay (Leyla Tanlar) è deceduto. A quel punto, Cihan annullerà il suo viaggio a Berlino per partecipare al funerale del defunto uomo e per conoscere i fratelli di Sevilay.

Riepilogo sul rapimento di Melek

Dopo essere tornato dalla Germania, Cihan ha scoperto che Melek è stata rapita da Hikmet ed Esat. In particolare, tutto ha avuto inizio quando Sevilay è fuggita dalla villa Sansalan insieme a Nuh (Aras Aydin).

Ben presto, Hikmet (Esra Dermancıoğlu) e il nipote Esat hanno fatto irruzione alla villa di Tahsin per cercare Sevilay. Non trovando la ragazza, Hikmet ha deciso di rapire Melek . Non appena ha scoperto del rapimento della ragazza, Tahsin è stato determinato a vendicarsi degli Sansalan. A liberare Melek ci ha pensato sua nonna Nihayet, servendosi dell'aiuto di Bunyamin. Nel contempo, Nuh e Tahsin si sono presentati armati alla villa Sansalan insieme ai loro uomini. Dopo aver rivelato a Hikmet e Samet di essere loro fratello, Tahsin ha saputo della liberazione di Melek.