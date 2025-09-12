Nelle prossime puntate di La notte nel cuore, Samet verrà ricoverato dopo un grave incidente e confesserà a Hasan che Bunyamin è suo figlio. All’esterno della stanza, Nihayet ascolterà quelle parole destinate a cambiare per sempre gli equilibri della famiglia Sansalan.

La famiglia Sansalan sconvolta dall’incidente di Samet

Ci sarà disperazione nella famiglia Sansalan. Hanno ricevuto a casa la visita di due poliziotti e li hanno informati del fatto che Samet ha avuto un incidente stradale. Le sue condizioni sono gravi e si trova ricoverato in ospedale.

Tutta la famiglia correrà al suo capezzale e verrà fuori che le condizioni di salute di Samet sono più gravi del previsto. È stato operato d'urgenza perché l'impatto con il camion ha causato dei gravi problemi agli organi interni, in particolar modo un'emorragia a livello renale, che ha costretto i medici ad asportare un rene. L'altro non funziona bene e Samet ha bisogno della dialisi, ma i medici avvertiranno la famiglia: questa situazione non potrà andare avanti a lungo e Samet avrà bisogno al più presto di un trapianto di rene.

Hasan rivelerà a Samet la necessità di un trapianto

Hasan, medico e amico di Samet, andrà nella sua camera per spiegargli la situazione.

Nella stanza aleggerà un silenzio teso, interrotto solo dal suono regolare delle macchine mediche.

Hasan si rivolgerà a Samet con tono grave: "Ti devo dire una cosa importante, Samet. Devi sottoporti urgentemente a un trapianto di rene".

Samet rimarrà immobile per un attimo, con il respiro affannoso, poi annuirà: "Va bene, se è davvero urgente. Ma dove troverete l’organo?".

La richiesta di Samet: controllare anche Bunyamin

Hasan non si scomporrà: "Vedremo. Esat, Cihan, Harika, Hikmet, inizieremo da loro con delle analisi. Se non saranno compatibili, allargheremo il cerchio: conoscenti, parenti, persone vicine. Così continueremo".

Samet alzerà lo sguardo e con un filo di voce dirà: "Hasan, controllate anche Bunyamin".

Il medico lo rassicurerà: "Come ti ho detto, allargheremo il cerchio con i parenti, poi ovviamente controlleremo anche lui".

Ma Samet insisterà: "Hasan, controllate anche Bunyamin".

La confessione inattesa e la scoperta di Nihayet

Hasan si mostrerà confuso: "Samet, ma che c’entra Bunyamin? Ti sto dicendo che partiamo prima dai parenti diretti".

Gli occhi di Samet si veleranno di lacrime. La voce tremerà, ma le parole usciranno chiare, definitive: "Hasan, Bunyamin è mio figlio". Il silenzio che seguirà sarà più pesante di qualunque parola. Samet crederà di essere solo con Hasan, non potrà immaginare che fuori dalla porta ci sarà Nihayet, che sentirà tutto.