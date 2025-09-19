Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Esma confesserà a Esat di essere incinta, ma il ragazzo reagisce con durezza, intimandole di abortire. Sconvolta dal rifiuto, la giovane tenterà il suicidio e, in ospedale, troverà conforto accanto a Cihan.

Ricovero in ospedale e confessione a Cihan

Esma sarà in ospedale dopo aver tentato il suicidio e Cihan sarà insieme a lei. Le chiederà perché ha compiuto un gesto del genere ed Esma gli dirà di essere incinta di Esat. Cihan le prenderà la mano e cercherà di calmarla: "Va bene, non piangere, risolveremo tutto, sistemeremo ogni cosa".

Esma si sfogherà: "Anche se non fosse stato ricco l'avrei amato. Avrei voluto che fosse diverso, un semplice ragazzo. Una sola volta mi ha sorriso e mi ha detto cose bellissime, cose che nessuno mi aveva mai detto. Il cuore mi batteva forte, fortissimo. Ero felice. Poi tutto è crollato".

Flashback: la sera della rivelazione a Esat

Grazie a un flashback si rivivrà la sera in cui Esma ha rivelato a Esat di essere incinta. "Ti ricordi che ti avevo detto che dovevo confessarti qualcosa", dirà Esma. Esat, arrogante come sempre, risponderà: "E io ti ho risposto che me lo avresti detto al momento giusto". "È importante, troppo per aspettare. Esat, sono incinta", dirà la ragazza con un gran sorriso.

La reazione di Esat: le intima di abortire

Un silenzio peserà come macigno. Esat sgranerà gli occhi, incredulo: "Cosa?! Stai scherzando? Non dire sciocchezze. Devi risolvere questa cosa, ti do i soldi, va bene?". Esma sarà ferita: "Non voglio i tuoi soldi. Questo è nostro figlio, è una parte di me e di te. Non ho intenzione di perderlo".

Esat sarà furente: "Davvero pensi di potermi incastrare così? Pensi che ci sposeremo, che diventerai mia moglie? Non accadrà! Quel bambino non nascerà mai, capito? Altrimenti ti farò rimpiangere di essere nata: abortisci o ti farò pentire di non averlo fatto". Esma sarà profondamente delusa: "Non mi ami, non mi hai mai amata".

La promessa di Cihan e le prime mosse di protezione

Cihan resterà senza parole davanti al racconto di Esma: "Se amare è un errore, allora hai sbagliato. Ma il vero colpevole è chi ti ha ingannata, chi ti ha usata e chi ti ha ferita pagherà. Te lo prometto. Non temere, io lotterò per te".

"Io non so cosa fare", dirà Esma impaurita. "Pensa a te stessa, prenditi cura di te. Pensa al bambino. Tu riposa. A tutto il resto penserò io", dirà Cihan determinato. Lei annuirà, con le lacrime agli occhi, chiedendo a Cihan un altro favore: "Puoi dire a Mesut che sto bene. Lui si preoccupa per me". "Glielo dirò. Non temere, non sarai sola", dirà Cihan per tranquillizzarla.