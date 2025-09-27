Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Cihan, esasperato dalle continue provocazioni di Nuh, perderà il controllo dopo che il giovane colpirà Sevilay. A quel punto, lancerà a Melek un drammatico ultimatum: scegliere tra il loro amore e il legame con il gemello.

Cihan prova a evitare lo scontro con Nuh per amore di Melek

Cihan cercherà di fare di tutto per il bene di Melek, anche evitare di litigare pesantemente con Nuh, che continua a importunarlo. A un certo punto sembrerà esserci anche un tentativo, ma alla fine non si concretizzerà nulla.

La goccia che farà traboccare il vaso arriverà quando Cihan darà appuntamento a Sevilay in un bar per dirle che suo padre è morto.

Lei manderà un messaggio vocale a Nuh, perché sa che potrebbe compiere qualche guaio se solo sapesse che è in un bar con Cihan. Tuttavia, Nuh non ascolterà il messaggio, vedrà Cihan e Sevilay insieme e si arrabbierà molto con la ragazza.

L’aggressione di Nuh a Sevilay e la reazione violenta di Cihan

Cihan non reagirà, sempre perché ha promesso a Melek di non cedere alla violenza con suo fratello, ma verrà meno a questo patto quando Nuh, in un impeto di rabbia, colpirà Sevilay con una tazzina di caffè.

Cihan non solo lo metterà ko con un pugno, ma prenderà Sevilay e la porterà a casa dei Sansalan, perché non vorrà lasciarla nelle mani violente di Nuh.

Melek affronta Cihan tra amarezza e delusione

Melek sarà molto arrabbiata con il fratello e ne parlerà con Cihan quando si vedranno di nascosto dopo cena. Melek affronterà Cihan con lo sguardo pieno di amarezza. Con la voce rotta dall’emozione gli dirà: “Si sistemerà tutto, con il tempo, piano piano”. Ma la replica di lui sarà immediata, dura come una sentenza: “No, non si sistemerà. Non cambierà nulla”.

La distanza tra i due sembrerà ormai insanabile. Cihan, stremato, confesserà: “Non ho più pazienza, non ce la faccio più.” Melek abbasserà lo sguardo, ma non potrà negare la verità: “Lo so, me ne rendo conto che non hai più pazienza”.

L’ultimatum di Cihan a Melek: amore o fratello gemello

Poi arriverà la decisione inaspettata.

Con un filo di voce, quasi a tradirsi, Cihan rivelerà: “Melek devi fare una scelta.” La ragazza lo fisserà incredula, incapace di accettare quelle parole: “Che cosa intendi con scelta?”.

La tensione salirà ancora, mentre Melek, ormai sull’orlo della disperazione, implorerà: “Cihan, non farlo, non puoi mettermi in mezzo a tutto questo.” Il dolore si farà insopportabile quando Cihan pronuncerà la domanda che cambierà per sempre le loro vite: “Cosa scegli, il nostro amore o tuo fratello gemello?”.

Il silenzio che seguirà sarà carico di presagi. Qualunque sia la scelta di Melek, nulla tornerà più come prima.