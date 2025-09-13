Le trame turche di La notte nel cuore rivelano momenti drammatici per la famiglia Sansalan. In ospedale, Harika urlerà disperata a Cihan che il padre Samet sta per lasciarli a causa di un infarto, mentre i medici tenteranno una rianimazione d’emergenza.

Samet in gravi condizioni dopo l’incidente: servirà un trapianto urgente

La famiglia Sansalan sarà disperata per le condizioni di salute di Samet. Vittima di un incidente stradale, i medici gli hanno dovuto asportare un rene a causa delle gravi lesioni interne e l'altro non funziona autonomamente.

I medici saranno chiari: bisognerà provvedere con un trapianto al più e tutti i parenti stretti devono essere sottoposti a un test di compatibilità. Tutti tranne Hikmet: assume dei farmaci per l'ipertensione arteriosa, per questo non può essere donatrice.

Nuh torna in ospedale e affronta Cihan

In attesa dei risultati, la famiglia sarà al suo capezzale, ma non solo. In ospedale ci sarà anche Nuh. Non sarà una visita di cortesia, avrà alcuni conti da sbrigare con Hikmet, ma in quella occasione avrà modo di incontrare Cihan e i due avranno un confronto molto duro.

“Ciao, che succede? Non sei venuto certo per dire ‘guarisci presto’. Non sembra proprio. Non hai intenzione di soffrire per mio padre, vero?", dirà Cihan sorpreso.

"Guardami bene in faccia: ti pare che io abbia lacrime per piangere un nemico?".

Melek al centro del rancore: il giuramento di Nuh contro Cihan

È chiaro che Nuh non abbia ancora digerito ciò che gli ha fatto Cihan, come pagare alcuni uomini per picchiarlo: "Non perdono e nemmeno Melek lo farà. Quando starà iniziando a perdonarti, quando starà per sciogliersi, io le apparirò davanti. Mi avvicinerò e le dirò all’orecchio: ‘Sorella mia, gemella mia… Queste persone ci hanno accusati di essere bugiardi. Queste persone ci hanno accusati di essere truffatori. Queste persone, nel cuore della notte, con il gelo che tagliava, hanno messo alla prova la nostra fame con le balle di fieno nella stalla’. Io non dimentico nulla di ciò che ho vissuto, Cihan.

E scrivilo pure qui: neanche Melek dimenticherà”.

Cihan abbasserà la testa, la voce gli tremerà: “Hai ragione. In tutto quello che dici hai ragione. Sono molto pentito per quello che ho fatto. Ti chiedo davvero scusa. Ma non essere così duro. Possiamo lasciarci tutto alle spalle. Possiamo andare avanti senza essere nemici”.

Nuh stringerà la mascella, colpito ma ancora pieno di rancore: “Perché dovremmo andare avanti? Tu non meriti Melek, questo è certo. Voi fortunati rovinate sempre tutto ciò che è buono. Distruggete tutto ciò che è bello. Ogni cosa che toccate si sporca”.

Cihan tenterà un ultimo passo verso di lui: “Quindi non c’è proprio un modo per trovare un accordo?".

Harika urla la verità: 'Papà sta morendo, corri'

Il silenzio durerà un attimo, poi esploderà la risposta carica di rabbia: “Che sia un accordo a parole, ti giuro che te lo ficco in gola. Che sia scritto, lo strappo davanti a te. Appena ieri avete messo Melek e Sevilay sull’orlo del precipizio”. Nuh non avrà il tempo di raccontare l'incidente occorso alle due donne, che, all’improvviso la voce di Harika spezzerà la tensione. “Cihan! Papà sta morendo! Il suo cuore si è fermato, ti prego corri!”.

I due fratelli correranno nella stanza del padre e assisteranno allibiti ai tentativi di rianimazione. Samet si salverà?