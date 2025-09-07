Nihayet sarà l'artefice della rivincita di Sumru su Samet nelle prossime puntate de La notte nel cuore: lo umilierà davanti a tutta la famiglia.

Le anticipazioni rivelano che Nihayet organizzerà una grande festa di compleanno per Samet, ma sarà solo per metterlo in ridicolo davanti a tutti. La donna rivelerà che Bunyamin è il figlio segreto di Samet. Il capofamiglia sarà umiliato e dovrà spiegare perché ha cacciato Sumru in piena notte quando in realtà era lui ad aver sbagliato e a mentire da molti anni prima di lei. "Ora sai come ci si sente", gli dirà Nihayet.

Samet avrà bisogno di un rene

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che arriverà la rivincita di Sumru e Nihayet contro Samet, che sarà messo in imbarazzo di fronte a tutta la famiglia. Tutto avrà inizio quando Samet avrà un brutto incidente e finirà in ospedale in gravi condizioni. Ci saranno poche speranze e sarà fondamentale un trapianto di rene. Al risveglio dal coma, Samet parlerà con il medico, che gli spiegherà la situazione e gli dirà che partiranno al più presto i controlli sulla sua famiglia per verificare chi è compatibile per il trapianto. A quel punto Samet rivelerà: "Bunyamin è mio figlio". Questa conversazione non resterà segreta, perché Nihayet ascolterà tutto e deciderà di usare questa preziosa informazione per umiliare Samet al momento giusto.

La famiglia Sansalan si preparerà a riaccogliere il capofamiglia all'hotel e tutti si diranno pronti a donare il proprio rene pur di salvargli la vita. Nel frattempo, Nihayet gli preparerà una festa di compleanno indimenticabile, invitando alla festa, all'insaputa di tutti, Sumru, Melek, Nuh e Tahsin, che quando arriveranno non saranno certo accolti a braccia aperte. Samet, tuttavia, apprezzerà il gesto nei suoi confronti, convinto che tutti siano lì perché ha rischiato di morire ed è ancora in pericolo di vita fino al trapianto.

La festa di compleanno per Samet avrà un sapore amaro

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Nihayet preparerà a Samet un'amara sorpresa per il suo compleanno.

Quando tutti saranno riuniti, chiamerà Bunyamin al centro della sala. Il collaboratore non capirà, ma eseguirà gli ordini della signora. "Voglio riunire padre e figlio", dirà Nihayet gelando tutti, "Bunyamin è il figlio di Samet". A quel punto, dopo minuti di silenzio, Nihayet mostrerà alla famiglia il test del Dna, la prova schiacciante della sua affermazione. La reazione di Esat sarà di incredulità: il ragazzo straccerà il documento rifiutandosi di accettare la realtà. Nuh, Melek e Sumru non potranno trattenere i sorrisi quando Nihayet continuerà a umiliare Samet. "Hai cacciato me e mia figlia di notte", gli rinfaccerà. Alla donna si aggiungerà anche Cihan, che accuserà suo padre di essere stato ingiusto: "Hai preso tuo figlio a lavorare come servo.

Hai cacciato Sumru ma tu avevi sbagliato prima di lei". Nihayet rincarerà la dose: "Cosa succede quando il passato di una persona viene alla luce? Ora sai come ci si sente". Sumru chiederà a Samet perché è stato in silenzio per così tanti anni, ma lui le chiederà di smetterla e inizierà a sentirsi male. L'unica che appoggerà Samet sarà Hikmet che continuerà a difendere suo fratello e rimprovererà tutti per il loro comportamento insensibile.

Nihayet non ha ancora mostrato il suo lato migliore

Nelle puntate in onda in Italia, Nihayet ha accettato di tornare a vivere alla villa, mentre Sumru è rimasta da sola. In realtà, la donna sta solo studiando il nemico da vicino per poter aiutare la figlia quando arriverà il momento giusto.

Per adesso, tutti credono che Nihayet sia spietata quanto Samet e Hikmet e andando a vivere con loro ne avrebbe dato la prova. Sumru, intanto, si è trasferita in uno degli appartamenti che il suo datore di lavoro le ha messo a disposizione. Gurcan, però, ha mostrato il suo lato peggiore: ha tentato di abusare di Sumru. Questo episodio ha riportato la donna a vivere l'incubo di molti anni prima, ma questa volta Sumru ha reagito ed è riuscita a difendersi. Gurcan ha perso la vita e Sumru ha fatto affidamento su Tahsin. Da adesso in poi, Melek, Nuh, Tahsin e Sumru sono diventati inseparabili e hanno formato una squadra formidabile.