Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Samet assolderà un sicario per eliminare Tahsin. L’uomo verrà trovato in fin di vita tra la neve e i sospetti cadranno sui Sansalan, mentre Cihan scoprirà la verità e si scaglierà con rabbia contro il padre.

Tahsin viene trovato in fin di vita tra la neve

Tutti saranno preoccupati per ciò che è accaduto a Tahsin. È stato trovato in fin di vita tra la neve e Nuh sospetta che dietro ci sia la mano dei Sansalan, perché il tutto è accaduto proprio la sera in cui si sarebbe dovuta svolgere la cena di riconciliazione tanto voluta da Cihan.

Cihan inizia a dubitare della sua famiglia

Anche quest'ultimo inizierà a sospettare che ci sia di mezzo la sua famiglia. Prima dubiterà di Hikmet, ma sarà una conversazione tra il padre e Rifat a deviare i suoi dubbi. Li sorprenderà insieme nella stalla e li sentirà parlare, proprio quando Samet pretenderà con insistenza la restituzione dei suoi soldi, ma Rifat non potrà restituire nulla.

"Non ci sono soldi, signor Samet. I soldi sono finiti. Non posso ridarti quei diecimila", dirà Rifat. "Non è un mio problema. Ridameli", urlerà Samet. "L’uomo è ancora vivo, che differenza fa se due giorni fa o due giorni dopo? Stai calmo, abbi pazienza", continuerà Rifat, ma Samet non vorrà sentire nulla: "Ho scritto forse idiota sulla fronte?

Pensi di chiudere così la faccenda?".

Proprio in quel momento, interverrà Cihan: "Che affare era questo?". "Niente di che. Gli avevo fatto una proposta, poi ci ho ripensato. Lui però non mi ridà l’anticipo", dirà Samet con nonchalance.

Cihan interverrà, cercando di capire la verità: "Tu volevi uccidere Tahsin?"- "In realtà avrei sistemato io la cosa, ma quella sera la polizia mi ha fermato per un controllo e mi ha portato via. Mi hanno lasciato solo all’alba", racconterà Arif.

Cihan sarà una furia contro il padre: "Per colpa vostra sono impazzito. Ti mancava solo di diventare un assassino, e ci sei riuscito". "Io non sono un assassino! Non capisci? Chiunque abbia sparato a Tahsin, non sono stato io", dirà Samet.

Rivelazioni e tensione tra Cihan e Samet

"Non abbiamo parlato? Non ti ho detto che avremmo fatto pace con Nuh? Non gli hai stretto la mano? E mentre lo facevi hai ingaggiato un sicario, papà", dirà Cihan deluso. "L’ho fatto, sì. Ma non sono un assassino. Figlio mio, quel Tahsin e lo Stato ci hanno portato via tutto: la villa, il lavoro, l’albergo. Non capisci?". "Questa sarebbe la tua soluzione? Uccidere Tahsin?", dirà Cihan esplodendo di rabbia, "Eri il mio eroe d’infanzia, papà. Eri tutto per me. Come puoi tradirmi così? Come puoi mentirmi ancora? Vergognati". Samet non vorrà dargli ragione: "Sei un ingrato, ti devi solo vergognare per quello che mi stai dicendo". "Io ingrato? Ho vergogna di essere tuo figlio, di tutto quello che hai fatto. Vergognati tu", dirà Cihan andandosene via.