Nei prossimi episodi della soap La notte nel cuore, Samet Sansalan e la giovane Esma, una cameriera della sua villa, finiranno in ospedale per due motivi diversi: il primo avrà un grave incidente stradale, mentre la ragazza tenterà di uccidersi.

Samet finisce in coma dopo aver dichiarato il suo amore a Sumru

Samet si pentirà di aver lasciato Sumru, appena la vedrà sempre più vicina al suo nemico Tahsin. Sansalan dichiarerà il suo amore alla madre dei suoi figli, mentre si troveranno al tribunale per divorziare. Tuttavia, Sumru lo respingerà, facendogli perdere completamente il controllo.

Dopo aver tentato di fare del male alla moglie, Samet la inseguirà con la sua automobile finendo per schiantarsi contro un albero.

Non appena vedrà sua madre Sumru spaventata a causa di Samet, Nuh lo andrà a cercare e scoprirà che ha avuto un incidente. Dopo essere stato portato d'urgenza in ospedale, Samet finirà in coma. Intanto, Hikmet sospetterà che suo fratello Samet abbia rischiato la vita a causa di Sumru, la quale verrà confortata da Tahsin.

Nihayet e Canan prestano soccorso a Esma

Intanto si intensificherà la relazione segreta tra la cameriera Esma ed Esat. I due giovani trascorreranno una notte di passione, dopo essersi scambiati il loro primo bacio. Dopo aver notato l'avvicinamento tra suo nipote ed Esma, la signora Nihayet metterà in guardia la cameriera.

Esma però rassicurerà l'anziana, dicendole di essere convinta che Esat ricambi i suoi sentimenti.

Un giorno, la giovane rimarrà però delusa dal comportamento di Esat, quando il suo collega Turkan troverà nel cestino il ciondolo che lei aveva regalato a Esat.

Convinta di essere stata presa in giro da Esat, Esma tenterà di togliersi la vita ingerendo un mix di farmaci. A prestarle soccorso ci penseranno la signora Nihayet e Canan, i quali la troveranno priva di sensi. Per fortuna, Esma sarà fuori pericolo di vita, dopo essere stata portata in ospedale.

Sumru si è trasferita a casa di Tahsin

Grazie a Tahsin, Sumru è riuscita a far visita alla figlia Melek in carcere. In seguito, la donna ha rischiato di essere abusata dal suo datore di lavoro Gurcan.

Durante la colluttazione, Sumru ha spinto l’uomo, il quale è deceduto sul colpo, dopo aver sbattuto violentemente la testa. Anche in questa circostanza, la donna ha chiesto aiuto a Tahsin, il quale l’ha convinta a non costituirsi alla polizia per non farla arrestare. Dopo aver fatto sparire il cadavere di Gurcan insieme a Nuh, Tahsin ha accolto Sumru nella sua dimora.

Infine, l’imprenditore ha fatto notare a Nuh che sua madre Sumru non è più la donna altezzosa che conosceva.