Nelle prossime puntate de La notte del cuore, in onda su Canale 5, Sumru sarà vittima di un grave incidente stradale. Hikmet assisterà alla scena ma, invece di prestarle soccorso, sceglierà di abbandonarla al suo destino, convinta di potersi finalmente vendicare della sua acerrima nemica.

Hikmet resta sola a Villa Sansalan

Hikmet non abbandonerà la sua sete di vendetta nei confronti di Sumru, soprattutto quando Tahsin comprerà Villa Sansalan e caccerà tutti per andare a viverci. Anche Sumru tornerà in quella casa e la cosa non andrà giù a Hikmet, che, invece, sarà l'unica Sansalan a non mollare e a restare in quella villa.

Vivrà nella sua camera da letto e sarà piuttosto scomodo, ma l'orgoglio vincerà su tutto.

Ovviamente, Hikmet mediterà vendetta e una sera inizierà a seguire l'auto di Sumru. Sarà diretta verso l'aeroporto, accompagnerà Tahsin perché dovrà partire per motivi di lavoro.

Sumru coinvolta in un incidente violento

Hikmet li guarderà mentre si abbracceranno, covando tutto l'odio possibile. Quando Sumru lascerà l'aeroporto con l'auto, Hikmet deciderà di seguirla. Sembrerà un tragitto semplice. Sumru avrà di fronte a lei un camion che a un certo punto perderà uno pneumatico.

Diventerà un ostacolo per la guida e Sumru perderà il controllo dell'auto, finendo contro un albero. L'impatto sarà veramente violento e Sumru, per un attimo, sembrerà priva di sensi.

Hikmet guarderà la scena da lontano e non sembrerà per niente preoccupata di ciò che potrebbe accadere alla sua acerrima nemica.

Hikmet rifiuta di aiutare Sumru

Hikmet parcheggerà la macchina sul ciglio della strada e andrà a sincerarsi delle condizioni di salute di Sumru. Sicuramente, nutrirà la speranza di scoprire che la donna sia morta, ma non sarà così. Nonostante le ferite, il sangue che colerà dal naso e la sua estrema debolezza, Sumru sarà ancora viva e con voce flebile chiederà a Hikmet di darle una mano.

"Aiuto", riuscirà a dire soltanto, parola che non smuoverà quella piccola percentuale di generosità che Hikmet nutre nei confronti degli altri, essendo egoista di natura. La guarderà dritta negli occhi e le dirà: "Ma veditela da sola", lasciandola ferita e indifesa dentro quell'auto in una notte gelida e silenziosa.

La fuga di Hikmet dopo l’incidente

Hikmet si guarderà intorno per controllare se qualcuno l'ha vista insieme a Sumru e appena si renderà conto che non c'è nessuno, salirà di corsa nella sua auto e correrà verso casa, certa che Sumru non potrà di certo sopravvivere in quelle condizioni e lei, finalmente, potrà godersi la sua tanto ambita vendetta, ma andrà veramente a finire secondo le sue aspettative?