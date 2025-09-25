Nelle prossime puntate de La notte nel cuore Esma verrà rapita. I malviventi telefoneranno a Esat con una richiesta: "Abbiamo tua moglie, vogliamo un milione".

Le anticipazioni rivelano che la famiglia unirà tutte le forze pur di salvare la vita a Esma e Tahsin avrà un ruolo fondamentale. Sarà lui, infatti, a procurare un milione in contanti da consegnare ai rapitori in cambio di Esma.

Cihan si offrirà di andare con Esat nel luogo dello scambio, ignaro del fatto che è stato tutto organizzato da suo fratello per estorcere denaro alla famiglia.

Esat ed Esma si sposeranno

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che presto ci sarà molta apprensione per Esma. Quest'ultima, infatti, tenterà di togliersi la vita quando Esat le suggerirà di abortire perché non vuole avere una famiglia con lei. Esma si riprenderà grazie all'intervento tempestivo dei medici, ma Cihan non avrà nessuna intenzione di lasciare la questione irrisolta.

Il figlio di Samet, ormai diventato il capofamiglia dopo il malore di suo padre, costringerà Esat a sposare Esma come le aveva promesso. Cihan minaccerà di togliere tutte le quote a suo fratello e lui non avrà altra scelta che accettare le nozze. Ci saranno importanti cambiamenti anche all'interno della famiglia, perché Cihan chiederà a Tahsin di ripristinare la pace e ricominciare tutti insieme.

Esat non potrà fare altro che restare a guardare, ma per lui sarà insopportabile l'idea di non avere più a disposizione tutto il denaro che aveva prima e di dover dividere il patrimonio con Tahsin e Nuh. Senza dire nulla a nessuno, Esat studierà un piano per estorcere del denaro alla sua famiglia e la protagonista inconsapevole della cosa sarà Esma.

Tutto avrà inizio quando Nihayet si sveglierà una mattina e non vedrà la ragazza. La nonna inizierà a preoccuparsi, ma Esat le dirà che sua moglie voleva restare qualche giorno dalla zia al villaggio. In realtà, Esma sarà rinchiusa in un fienile, mentre sua zia sarà d'accordo con Esat e accetterà dei soldi da lui in cambio di una versione dei fatti compatibile con la sua.

Nihayet farà cercare Esma al villaggio ma della ragazza non vi sarà traccia: sua zia si dirà disperata e spiegherà che sua nipote l'ha salutata la sera prima. Le ricerche della ragazza non porteranno a nulla ed Esat fingerà di essere molto in ansia per lei.

Arriverà la pace tra Tahsin e i Sansalan

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Esma passerà dei giorni da incubo, temendo che possa succedere qualcosa al bambino che porta in grembo. Quando uno dei sequestratori andrà a portarle del cibo, la ragazza fingerà di dormire e approfitterà della porta aperta per tentare la fuga. Emsa correrà disperatamente in cerca di aiuto, ma i rapitori riusciranno a riprenderla dopo pochi metri.

Nel frattempo, Esat si troverà a colazione con la sua famiglia quando riceverà una telefonata: "Abbiamo tua moglie, vogliamo un milione".

I sequestratori daranno a Esat le istruzioni per il pagamento del riscatto in cambio della libertà di Esma. Il fratello di Cihan apparirà disperato e la famiglia si mobiliterà per trovare quella grossa cifra. Tahsin riuscirà a procurare un milione pur di rivedere Esma libera e Esat sarà pronto a recarsi al luogo dello scambio. Cihan, però, rovinerà i piani perché si offrirà di accompagnare suo fratello.

Esma ha creduto alle parole di Esat

Nelle puntate de La notte nel cuore in onda in Italia, tra Esat e Esma è appena nata la passione. La ragazza ha esitato parecchio temendo di essere solo un passatempo per il ricco Sansalan.

Esat, però, è stato bravo a convincerla della bontà delle sue intenzioni, tanto che le ha promesso il matrimonio.

Esma si è così lasciata andare, cullata dal sogno di diventare la moglie di Esat. Nihayet ha provato a riportare la ragazza con i piedi per terra, spiegandole che Esat l'avrebbe lasciata una volta raggiunti i suoi scopi, ma lei non l'ha ascoltata.