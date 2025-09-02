Nihayet racconterà la sua storia nelle prossime puntate de La notte nel cuore: era innamorata di Kemal, il suo capo, che l’ha lasciata sola con una bambina.

Le anticipazioni rivelano che Nihayet sarà molto preoccupata per Esma, innamorata di Esat, perché in lei rivedrà se stessa. Per impedirle di andare incontro al suo stesso destino, Nihayet le racconterà il suo passato, celando i veri nomi dei protagonisti. Il ricordo in lacrime di quell'amore perduto molti anni prima lascerà trasparire che Nihayet non lo ha mai dimenticato.

Esma ed Esat si lasceranno andare alla passione

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Nihayet sarà protagonista nelle prossime puntate. Il carattere forte e insensibile della donna sembrerà lasciare spazio a un lato più tenero e a una grande sofferenza del passato. I primi segnali si vedranno quando Nihayet salverà Melek dal rapimento di Hikmet, ricattando Bunyamin. In questa occasione, costringerà il braccio destro di Samet a liberare sua nipote e mentre l'accompagnerà a casa sarà molto affettuosa con lei. Con le lacrime agli occhi, le chiederà perdono e ammetterà di aver sbagliato molto nella sua vita. Nel frattempo, Esat si avvicinerà sempre di più a Esma e la farà innamorare di lui.

Non sarà chiaro se le intenzioni del ragazzo siano sincere nei suoi confronti, ma le sue parole la faranno sognare. Tra Esat ed Esma scoppierà la passione e anche se i due staranno molto attenti a tenere nascosta la loro relazione, alla fine Nihayet scoprirà tutto. La nonna osserverà i comportamenti di suo nipote e soprattutto noterà i sorrisi sognanti di Esma e penserà di intervenire. Nihayet si mostrerà molto preoccupata per la ragazza e si scoprirà anche il motivo di tutto questo: in Esma rivedrà se stessa e il suo doloroso passato.

Il discorso accorato di Nihayet a Esma

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Nihayet prenderà da parte Esma per farle un discorso molto serio: "C'era una ragazza a Smirne, molto bella.

Lavorava in un negozio conosciuto". Nihayet proseguirà il suo racconto spiegando che il figlio del capo, che per molto tempo era stato fuori città per studiare, era tornato e ha avuto una relazione con la ragazza appena ha preso il posto di suo padre. "La ragazza si è innamorata perdutamente di lui", spiegherà Nihayet, "E lui le dava speranza, ma sai cos'è successo?". Esma ascolterà tutto con tristezza: "Lei è rimasta incinta e ne ha parlato subito con il ragazzo chiedendo di sposarla". La nonna sarà molto dura perché concluderà la storia nel peggiore dei modi: "Lui le ha riso in faccia e le ha detto che sarebbe stato impossibile un matrimonio tra loro. Lei è rimasta sola, senza soldi e con un bambino da crescere, mentre lui sposò una donna ricca".

Il racconto scuoterà Esma, che, però, minimizzerà con Nihayet. "Esat non è così, lui mi ama davvero" dirà tra le lacrime. Appena la ragazza si allontanerà, Nihayet ripenserà al suo passato facendo capire che la protagonista della storia appena raccontata era proprio lei: "Credevo anch'io che mi amasse, anche se tutti dicevano il contrario. Dicevo che Kemal non era così ed è stata colpa mia se ci ho creduto". La donna non potrà trattenere le lacrime ripensando al grande amore che ha perso e che l'ha lasciata da sola con una bambina.

Il litigio tra Nihayet e Sumru ha fatto emergere i primi indizi di un passato difficile

Nelle puntate in onda in Italia, Nihayet sta vivendo un periodo molto difficile con Sumru.

Entrambe sono state cacciate dalla villa da Samet e sono andate a stare da Enise. Tuttavia, mentre Sumru sta ricominciando una nuova vita cercando un lavoro, Nihayet soffre molto per le comodità a cui ha dovuto rinunciare. In un litigio tra Sumru e sua madre è emersa tutta la fatica che Nihayet ha dovuto fare per far crescere sua figlia: "Tuo padre mi ha lasciata sola. Avrei potuto fare come te e abbandonarti in fasce, ma non l'ho fatto". Nihayet non ha spiegato altro, ma è stato chiaro che dietro la corazza che ha costruito negli anni c'è una forte sofferenza dovuta a un passato molto difficile.